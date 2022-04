Una vita anticipazioni: Alodia cade nella sua rete

Arrivano le anticipazioni della prossima puntata di Una Vita: Alodia cade nella rete di Ignacio e adesso la questione si complica

Puntuali come sempre, arrivano le anticipazioni per la prossima puntata di Una Vita, in onda su Canale 5 il 25 aprile 2022. La soap opera spagnola sta letteralmente spopolando nel Bel Paese e milioni di telespettatori non vedono l’ora di sapere cosa succederà nel prossimo episodio del quartiere di Acacias.

Secondo le trame spagnole, infatti, ci sarà un inaspettato colpo di scena che sorprenderà i telespettatori e amanti della serie tv. Secondo quanto riportato da chi ha già visto la puntata, Alodia cadrà nella rete creata da Ignazio ed ora la situazione si complicherà ulteriormente per la giovane ragazza. Ecco cosa succederà.

Anticipazioni Una Vita: Alodia cade nella rete di Ignacio

I telespettatori italiani assisteranno ad una puntata entusiasmante nella giornata di domani. Le anticipazioni, infatti, riportano enormi colpi di scena, che lasceranno gli amanti della serie a bocca aperta. La situazione tra due protagonisti, infatti, arriverà ad un punto di non ritorno.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni spagnole, infatti, Alodia cadrà nella rete di Ignacio e le cose tra i due si complicheranno ulteriormente. Intanto ci sono bellissime notizie per Bellita: la cantante risolverà finalmente i suoi problemi professionali e sarà soddisfatta.

Inizialmente, infatti, i musicisti assunti da Josè hanno ammesso di non conoscere assolutamente le canzoni del tenore, ma la Del Campo riuscirà comunque ad incidere il disco e raggiungere l’obiettivo prefissato. A breve, infatti, partirà con suo marito per incidere il nuovo lavoro, lasciando Ignacio da solo a casa per qualche giorno.

L’assenza dei suoi zii, infatti, permetterà ad Ignacio di organizzare una cena romantica con la sua domestica. I due, infatti, si comporteranno proprio come una vera e propria coppia; tuttavia, Casilda metterà in guardia la sua amica, a causa del carattere difficile del Quiroga Del Campo.

Infine, Aurelio continuerà ad essere il socio di Genoveva. I due, infatti, hanno cercato di truffare Marcos, mentre il Quesada ha voluto spingere sua sorella verso Pierre Caron. Tuttavia, la donna decide di ribellarsi, decidendo di uscire insieme a Felipe. I due sono pronti a diventare una vera coppia, attirando però la rabbia di Genoveva.