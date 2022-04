Clementino, avete mai visto il fratello? E’ davvero bellissimo, le informazioni sul fratello del celebre rapper campano.

Classe ’82, Clementino è sicuramente un nome noto nel mondo dell’hip hop italiano, specie per la sua attività ad inizio degli anni ‘2000; dopo essersi messo in mostra in diverse gare di freestyle tra il 2004 e il 2006, ha lanciato diversi album collaborando anche con un altro nome noto della musica, Fabri Fibra.

Di recente lo abbiamo visto come giudice di The Voice Senior, al fianco di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Orietta Berti; la sua esperienza in tv non è destinata a fermarsi, ma tra le tante curiosità sul rapper in molti cercano di saperne di più su suo fratello. Lo avete mai visto? Eccolo, oltre ad essere bellissimo è anche talentuoso.

Clementino, avete mai visto il fratello? Bellissimo e talentuoso: ecco chi è

Il fratello di Clementino (al secolo Clemente Maccaro) si chiama Paolo ed oltre a somigliare al rapper è anche lui molto attivo nel mondo della musica; come Clemente, è infatti un cantautore e si dedica alle attività della sua band, i TheRivati.

Oltre a questo, Paolo ha collaborato diverse volte in ambito artistico con Clementino, essendo tra l’altro il suo manager; i due hanno un rapporto veramente stretto a 360°, che pare vada oltre il legame di sangue.

Insieme a Paolo, Clementino ha inoltre partecipato al reality show Rai Pechino Express, coi due che si sono trovati a viaggiare insieme in giro per il mondo insieme ad altri concorrenti.

Insomma, sembra proprio che la musica e l’arte facciano parte della famiglia Maccaro, con Paolo forse meno noto di Clementino ma che come lui coltiva il suo talento.

D’altronde, abbiamo già visto la poliedricità di Clementino, che oltre a dedicarsi alla musica si è spesso impegnato anche nel mondo teatrale (sempre collaborando con Paolo) e, ora, si sta cimentando anche come conduttore del programma comico Made in Sud in onda su Rai 2; per sostituire Stefano De Martino la Rai ha dunque optato per un altro campano, affiancato dalla ballerina Lorella Boccia.