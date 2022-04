Capelli rovinati? Ecco come rimediare in modo incredibile

I tuoi capelli sono cresci e rovinati? Aspetta a tagliarli, ecco 6 consigli utili che ti permetteranno di riavere una chioma sana e lucente. Scopriamo nel dettaglio come fare e cosa serve.

Sappiamo quanto sia difficile prendersi cura della propria bellezza, spesso ci affidiamo a prodotti costosi che invece di migliorarci non fanno altro che causare ulteriori danni. Per questo motivo oggi vi sveleremo alcuni trucchi che vi permetteranno di riavere dei capelli pazzeschi.

Spesso i capelli rovinati o crespi sono il risultato di decolorazioni aggressive e non adatte al nostro tipo di capello. Questo accade quando ci affidiamo a parrucchieri non specializzati o che utilizzano prodotti scadenti.

Ecco perché la prima cosa da fare è scegliere sempre dei professionisti del settore.

Purtroppo se ormai il danno è fatto, bisogna immediatamente correre ai ripari, ecco perché oggi vi sveleremo ben 6 trucchi per riavere dei capelli sani e lucenti. Siete curiosi di scoprire quali sono? Vediamoli insieme.

Capelli rovinati o crespi? Ecco 6 trucchi per riavere una chioma sana

Quando facciamo dei trattamenti di colore ai nostri capelli è sempre consigliato eseguire degli interventi per fare in modo che la nostra chioma non si rovini ulteriormente.

Sappiamo che tingersi i capelli e fare decolorazioni è una passione di molte, però queste sono molto dannose per il benessere dei nostri capelli, infatti con il tempo questi potrebbero risultare crespi, sfibrati e secchi.

Vediamo i 6 consigli per ridare vita alla nostra chioma:

Ricostruzione del capello: questo viene anche chiamato botox dei capelli, si tratta di una vera propria pratica per ridare lucentezza alla nostra chioma, serve soprattutto per chi ha i capelli danneggiati e spenti. Ovviamente per fare questo trattamento è necessario rivolgersi ad un professionista. Cauterizzazione capillare: questo trattamento è indicato per i capelli danneggiati, si tratta di un trucco per recuperare la salute e la bellezza della fibra capillare. Questa tecnica viene eseguita utilizzando la la cheratina che aderisce al capello grazie a una piastra. Anche questa dovrebbe essere fatta da un professionista.

Capelli spenti: ecco come ridare vita alla tua chioma Idratazione: per avere dei capelli sani è necessario idratarli, questo trattamento potete eseguirlo comodamente a casa. Quello di cui avrete bisogno sono maschere e oli per capelli. Anche la scelta dello shampoo e del balsamo è fondamentale per avere una giusta idratazione. Programma capillare per capelli decolorati: prima di iniziare a curare i vostri capelli è necessario fare un programma capillare composto da una serie di trattamenti di nutrizione, idratazione e ricostruzione dei capelli. Solo in questo modo la vostra chioma ritornerà sana e lucente. Evita di usare phone e piastre: queste due sono altamente sconsigliate per chi ha i capelli deboli o rovinati. Se proprio non riuscite fare a meno utilizzate prima un protettore termico. Usa un olio specifico per capelli: questi prodotti sono ottimi per ridare vita alla nostra chioma, cerca di acquistare un prodotto valido e naturale.