Charlene di Monaco: la prima foto di famiglia lascia senza parole

La principessa Charlene è tornata a Monaco: in occasione del suo ritorno, ha pubblicato la prima immagine di famiglia.

Il periodo di fuoco che vedeva protagonista la bellissima Principessa di Monaco può dirsi finalmente concluso. Durante lo scoppio della pandemia, Charlene rimase bloccata in Sudafrica a seguito di una grave infezione all’orecchio. A causa delle condizioni di salute precarie, la giovane dovette sottoporsi a tre interventi chirurgici, la cui convalescenza impedì un ritorno a Monaco. Finalmente, qualche mese fa la Principessa è tornata a casa dai gemelli e dal marito Alberto.

Tuttavia, anche in quell’occasione il lieto fine tardò ad arrivare, in quanto i medici convinsero la Principessa a trasferirsi in Svizzera per un dato periodo, in modo da riprendersi del tutto dalla malattia. Ed è così che Charlene abbandonò la sua casa per la seconda volta, annullando impegni reali ed incontri di corte. Qualche settimana fa, è arrivato l’annuncio del suo imminente ritorno.

Charlene di Monaco finalmente torna a casa

Qualche settimana fa, è arrivato l’annuncio di un imminente ritorno della Principessa di Monaco. Negli ultimi giorni inoltre, il suo allontanamento aveva destato allarmismo nel popolo, convinto che Charlene stesse pensando al divorzio e all’allontanamento definitivo dal Palazzo. L’annuncio infatti rimase fine a se stesso, in quanto non venne accompagnato da immagini che ritraessero effettivamente la Principessa in viaggio.

Sembrava che la notizia fosse certa: Charlene ha chiesto il divorzio ad Alberto e i due stanno concordando gli estremi per la separazione. Non sarebbe una news nuova alla corte di Monaco, dato che dal giorno del matrimonio i giornali non hanno smesso di insinuare che tra i due non ci fosse un reale amore. Anzi, in molti sospettarono addirittura in tradimenti da parte del Principe Alberto ai danni di Charlene. Ecco perché la sua mancanza cominciò a destare sospetti nelle menti dei più scettici. Eppure, la corte di Monaco ha smentito ancora una volta le malelingue.

In occasione della Pasqua, Charlene di Monaco ha pubblicato uno scatto in compagnia del marito – il Principe Alberto – e dei gemelli – Jacques e Gabriella. La foto famigliare ha testimoniato il ritorno ufficiale della Principessa a corte ed una riunione con l’amore della sua vita. Ancora una volta, la notizia sul presunto divorzio è stata smentita.