Stefano De Martino: il gesto che nessuno pensava possibile

Stefano De Martino: un gesto inaspettato. Non ha riconfermato la partecipazione ad un programma televisivo conosciutissimo. Ecco i dettagli!

Il gesto veramente inaspettato di Stefano De Martino lascia il pubblico sbigottito. Il noto showman non ci ha pensato due volte a rifiutare la partecipazione ad un noto programma televisivo deludendo una larghissima fetta del pubblico che era abituato alla sua presenza da più di qualche stagione. Come avrete capito stiamo parlando di Made in Sud. Programma in onda su Rai 2.

Ormai Stefano era di casa, chissà chi prenderà il suo posto. Non si sa molto a riguardo. Quello che è certo è che il giovane conduttore ha preferito fare un salto nel passato ed accettare un’altra proposta. Si tratta di una sua vecchia conoscenza. Maria De Filippi. Il noto programma televisivo, da lei condotto, Amici rientra nella decisione dello showman napoletano di abbandonare i panni da conduttore per vestire quelli da giudice. Ecco tutti i dettagli.

Stefano De Martino: rifiuto di Made in Sud. Chi saranno i possibili sostituti?

De Martino avrebbe, quindi, espresso la sua preferenza. Il rifiuto di Made in Sud, per prendere parte in veste di giudice al serale di Amici 21, rappresenta una mossa molto azzardata, che probabilmente la Rai non ha visto di buon occhio e lo riporta anche TvBlog. Ora che è stato svelato il motivo del suo abbandono, la domanda che tutti i telespettatori si chiedono, giustamente, riguarda il suo sostituto. Chi sarà il nuovo conduttore?

Al momento sappiamo che Made in Sud tornerà sugli schermi in primavera. Le notizie sui possibili sostituti non sono certe. Spuntano di volta in volta dei nomi. Tra quelli in circolazione, al momento, troviamo Lorella Boccia, Flora Canto, Pino Insegno e Sergio Friscia. Non ci resta che aspettare e stare a vedere come si evolveranno le cose!