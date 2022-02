Piastrelle: come sgrassarle e pulirle in modo veloce

La loro cura è importante per la nostra casa. Ecco, dunque, come sgrassare le piastrelle in modo semplice e veloce

Le piastrelle sono fondamentali per dare una cornice alla nostra casa, in particolare al nostro bagno. Averle è fondamentale, così come è importantissima una loro cura corretta. Tenerle pulite, infatti, è importante per evitare lo sporco e rendere la nostra casa facilmente attaccabile da germi e batteri.

In questo articolo, dunque, vogliamo mostrarti come sgrassare le piastrelle e pulirle in maniera efficace, facile e veloce. Conoscerete un metodo che vi permetterà di raggiungere efficacemente il vostro obiettivo in maniera rapida ed economica. Ecco quali sono.

Ecco come sgrassare le piastrelle in modo semplice e veloce

Uno degli ambienti più importanti della nostra casa è sicuramente la cucina. Ovviamente è questo il punto dell’appartamento dove si vive maggiormente. Il momento dei pasti, infatti, è quello che rende questo ambiente fondamentale, il vero fulcro della vita di casa.

L’incredibile utilizzo di questa stanza, tuttavia, fa sì che l’usura della cucina sia piuttosto veloce e che, quindi, vi sia la necessità di una continua e corretta manutenzione. Le piastrelle, in particolare, possono assorbire odori e sporco dovuti alla preparazione dei cibi o agli schizzi di acqua causati dai rubinetti del lavandino.

Questa situazione, dunque, fa sì che pulire la cucina sia importante per difendersi da germi e batteri che potrebbero accumularsi, oltre che allo sporco più ostinato. Ecco, dunque, come sgrassare le piastrelle in modo semplice e veloce.

Per sgrassare efficacemente le piastrelle del vostro bagno e della vostra cucina provate a seguire questo suggerimento. Il rimedio che vogliamo mostrarvi consiste principalmente nell’utilizzo di due preziosi ingredienti: l’aceto e il limone.

Ecco ciò che vi occorrerà per la realizzazione di uno sgrassante particolarmente efficace:

200 ml di acqua ;

; Succo di 2 limoni ;

; 250 ml di aceto bianco.

Procedimento:

Prendete uno spruzzino vuoto (magari utilizzando il contenitore dello sgrassatore) e pulitelo per bene da ciò che c’era a suo interno. Attraverso l’aiuto di un imbuto, inserite all’interno del contenitore i 3 ingredienti (acqua, limone e aceto bianco). Agitate e mescolate il tutto, in modo da creare un composto.

Successivamente, spruzzate il composto sulle piastrelle, soprattutto nelle zone particolarmente sporche. Lasciate agire per qualche minuto e vi accorgerete di quelle che sono le grandi proprietà sgrassanti di questo composto.