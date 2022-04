Giulia De Lellis, la maglietta sale e sotto non porta niente

Giulia De Lellis, la maglietta lascia senza parole: l’influencer ex di Uomini e Donne incanta con tutta la sua bellezza nel nuovo scatto.

Giulia De Lellis da urlo, ancora una volta l’influencer e modella fa sfoggio di tutta la sua bellezza. Conosciuta dal grande pubblico come corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne, la De Lellis è ormai un volto noto del mondo dello spettacolo, seguitissima sui social.

Riempita costantemente d’affetto dai suoi fan, Giulia condivide quotidianamente scatti dalla sua vita di tutti i giorni, incantando praticamente sempre con tutto il suo fascino; nel nuovo scatto, la maglietta lascia senza parole, eccola.

Giulia De Lellis, la maglietta lascia senza parole: l’influencer e modella da sogno

Dopo l’esperienza non di certo positiva con l’ex-tronista, raccontata in parte anche nel suo libro, la De Lellis ha ritrovato l’amore fra le braccia dell’imprenditore Carlo Beretta.

I due sono ormai insieme da diverso tempo e appaiono più felici che mai, come si può vedere dai messaggi d’amore che la De Lellis gli dedica sui social; il nuovo post vede protagonista proprio la coppia, anche se a spiccare è tutta la bellezza dell’influencer.

Sdraiata col suo fidanzato sulla spiaggia mentre si gode il sole primaverile, l’ex-corteggiatrice indossa un top veramente micro che pare contenere a stendo il suo florido décollété, e che mette anche in mostra il tatuaggio di Giulia.

Baciati dal sole, i due appaiono più innamorati che mai, mentre la De Lellis sfoggia ancora una volta la sua silhouette da urlo; nella didascalia poi, l’influencer decide di dedicare al suo Carlo dei meravigliosi versi della canzone Tu non mi basti mai di Lucio Dalla.

Tantissimi sono stati i mi piace al nuovo post di Giulia, sia di amici e colleghi che di fan; nei commenti poi, oltre a messaggi per la coppia (come quello di Teresa Langella, che scrive “Amori” con tanto di cuore) i fan non hanno perso occasione per sottolineare il fascino dell’influencer romana, sempre più popolare mese dopo mese.