One Chicago: il crossover che tutti aspettano

I produttori delle serie “One Chicago” stanno trovando il modo per poter effettuare nuovamente un crossover fra le tre serie.

In questi anni tutti gli appassionati della serie One Chicago hanno potuto apprezzare delle puntate cross over tra i vari show.

Con il Covid, però, hanno deciso che era meglio aspettare prima di riproporle. Ma sembra, ormai, giunto il momento giusto.

L’ultimo che hanno potuto fare è proprio all’inizio dell’ottava stagione per Chicago Fire, la settima per PD e la quinta per MED: una puntata ricca di colpi di scena, come siamo ormai abituati, ma che alla fine si risolve nei migliori di modi.

L’episodio in questione era intitolato INFECTION: un batterio mangia carne colpisce la città di Chicago e tutti uniranno le loro forze per scoprire il colpevole.

Episodi del genere sono stati creati durante le stagioni, ma dopo l’arrivo del Coronavirus anche loro si sono dovuti fermare.

One Chicago: gli sceneggiatori pensano ad un cross over

Uno dei produttori esecutivi, Andrea Newmann, ha affermato proprio questo concetto, ovvero che “Quest’anno la cosa del COVID li ha resi davvero difficili a causa di tutti i protocolli, quindi penso che ci abbia un po’ sconvolti (…)”.

Nonostante questo, però, hanno in mente un grande scenario per il prossimo cross over, ovvero che il MED prenda fuoco!

“Ci sono tutti questi protocolli per quando un ospedale è in fiamme e le cose che devono accadere. Vorremmo fare quello e aggiungere anche P.D. in quella storia”. L’idea c’è ed è anche molto concreta, ma dato che ci sono ancora molti protocolli da seguire, questa rimane solamente un’idea. Almeno per il momento.

Non è la prima volta che gli sceneggiatori ne parlano. Successe già qualche mese fa, quando l’idea iniziò a balenargli in mente.

Avevano pensato di creare un cross over nella puntata andata in onda mercoledì 13 aprile, la numero 18, ma così non è stato.

Le serie sono giunte quasi al termine, non sappiamo se gli sceneggiatori riusciranno a farne uno in poco tempo. I fan dovrebbero essere abbastanza fiduciosi che quasi sicuramente, per la prossima stagione, ce ne sarà un altro.

Voi cosa ne pensate dei cross over che coinvolgono la città di Chicago?