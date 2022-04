Uomini e Donne, la nuova dama è la sorella di una notissima stilista: ecco chi è l’ultima arrivata al dating show di Canale 5.

Siamo vicini all’estate e dunque alla fine di tantissimi programmi televisivi di punta, tra cui anche Uomini e Donne, ma il dating show ha ancora qualche mese per continuare a intrattenere il pubblico e formare coppie.

Di recente, in studio da Maria De Filippi è arrivata una nuova dama, Catia, che ha subito avuto modo di mettersi in mostra criticando il comportamento avuto da Biagio Di Maro con Laura e Iolanda. Ma sapete che è la sorella di una nota stilista?

Uomini e Donne, la nuova dama Catia è la sorella di una notissima stilista: ecco chi è

Con Biagio al centro studio per raccontare delle sue frequentazioni, Catia ha avuto modo di prendere parola e mostrare subito personalità da vendere; la dama ha attaccato frontalmente il cavaliere, accusandolo di aver avuto un comportamento scorretto nei confronti delle due signore.

“Ma che uomo sei? Ma come sei messo? Vergognati!” le sue parole rivolte allo storico cavaliere del parterre maschile, che hanno ricevuto tra l’altro l’ovazione del pubblico.

Qualcuno, da casa, ha però notato qualcos’altro di Catia: la sua somiglianza con una celebre stilista. La dama è infatti la sorella di Elisabetta Franchi; le due appaiono spesso insieme sui social e Catia non manca di postare foto coi capi del celebre brand di moda.

Sia per la popolarità della sorella sia per quanto visto in studio, Catia è diventata subito l’idolo del web, che già non vede l’ora di vedere la dama sempre più protagonista al dating show di Canale 5.

Di sicuro, presto potremo vedere la Franchi impegnata in qualche frequentazione; l’occhio dei fan resta sempre attento, sia per l’interesse verso Catia sia per la curiosità di capire se, in studio, indossa qualche capo del celebre marchio di moda. La dama riuscirà a trovare l’amore entro maggio, quindi entro la fine di questa edizione del dating show?