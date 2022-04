Antonella Clerici, ecco cosa andrà in onda al suo posto: il programma che andrà a sostituire E’ sempre mezzogiorno.

Dopo aver spopolato per anni con La prova del cuoco, Antonella Clerici è tornata di nuovo in tv con un altro programma culinario, E’ sempre mezzogiorno, altro successo della conduttrice.

Nei mesi estivi però Antonellina e il suo programma andranno come di consueto in vacanza e dunque la Rai dovrà sostituirlo con un altro progetto in palinsesto; ecco di cosa si tratta.

Antonella Clerici, ecco cosa andrà in onda al suo posto: il programma estivo di Rai 1

Sebbene possa dispiacere all’affezionato pubblico della Clerici, E’ sempre mezzogiorno si prenderà una pausa nei mesi estivi per poi tornare, salvo clamorosi ribaltoni, a partire dalla nuova stagione televisiva.

Ma cosa andrà in onda su Rai 1 nello slot nel palinsesto che, fino a questo momento, è stato occupato dal programma culinario? Stando a quanto riportato, il nuovo progetto targato Rai pare sia una sorta di ‘spin-off’ (termine utilizzatissimo in ambito delle serie tv) di Linea Verde.

Il programma estivo si chiama infatti Camper, e non ‘Linea Verde Vacanze’ come prima si pensava; a riportarlo è TvBlog, che indica anche come Tinto (Nicola Prudente) viaggerà su e giù per l’Italia con il suo camper in compagnia di vari ospiti, puntata dopo puntata, davvero d’eccezione.

Dal lunedì al venerdì dunque il pubblico di Rai 1 avrà modo di scoprire, nei mesi estivi, tutte le bellezze del nostro paese, prendendo magari spunto per la location delle loro vacanza; un appuntamento indubbiamente da non perdere per scoprire al meglio le meraviglie nascoste tutte italiane.

Quanto al futuro, sembra ci siano davvero pochi dubbi: finita l’estate, Tinto metterà il suo camper nel garage e tornerà su Rai 1 la Clerici, ovviamente con la terza edizione di E’ sempre mezzogiorno. Dal 2020, la Clerici ha saputo donare alla Rai un nuovo successo e, come spesso è successo, si è guadagnata a suon di ascolti la riconferma direttamente sul ‘campo’; per la prossima estate, la conduttrice potrà dunque riposarsi in vista della nuova stagione televisiva.