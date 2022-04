Amici 21, Carola si confessa e lascia tutti senza parole: momento veramente emozionante per la ballerina al talent show.

La scorsa puntata del serale di Amici 21 è stata sicuramente piena di emozioni, oltre che di tanto spettacolo e performance da mozzare il fiato. Alla fine, tra gli eliminati della serata, fra tantissime polemiche è stata Carola Puddu a dover lasciare il talent.

L’allieva di Alessandra Celentano, in ballottaggio con gli altri due ballerini Dario e Serena, alla fine è stata eliminata, con tanto di protesta sui social. Prima di uscire però, la ballerina è stata protagonista di un momento davvero emozionante; ecco la confessione.

Amici 21, Carola si confessa e lascia tutti senza parole: emozioni a non finire

L’eliminazione di Carola ha lasciato l’amaro in bocca non soltanto alla Celentano, che l’ha più volte elogiata in questi mesi, ma anche a tutti i telespettatori da casa. La ragazza, delusa, una volta eliminata si è spostata come di consueto in casetta, dove l’ha raggiunta Luigi.

E’ stato proprio in questo momento che i fan si sono davvero emozionati davanti alla confessione della ballerina, che si dichiara al cantante con dolci parole. “Ti voglio tanto bene Luigi, tanto, tanto, tanto. Sei forte. Mi viene da ridere se ripenso a tutto quello che è successo. Ti ho pure scritto una cosa, però te la dico a voce” le parole di Carola, dopo aver elogiato il talento del compagno.

La confessione continua, con Carola che rivela il suo amore al cantante: “mai mi sarei immaginata di poter innamorarmi o comunque attaccarmi, perché l’innamoramento, non avendolo vissuto, era più una cosa mentale. Capito? Sei bello” la toccante dichiarazione della ballerina.

Il momento è stato davvero emozionante, e mentre la Puddu deve lasciare il talent e la quotidianità con Luigi, può consolarsi con una prestigiosa offerta di lavoro; è stata infatti già scelta da Fabrizio Monteverde, coreografo del balletto di Roma, per il ruolo di Giulietta nel balletto che verrà messo in scena al Teatro Olimpico a partire dal prossimo ottobre.