Marco Liorni senza parole per il lutto improvviso

Il noto conduttore di Reazione a Catena ha appreso una terribile notizia: Marco Liorni affronta il tragico ed inaspettato lutto.

Reazione a Catena è una nota trasmissione – condotta da Marco Liorni – in onda dal 2007 su Rai1. Si tratta di un appuntamento fisso per moltissimi italiani, i quali si divertono a partecipare insieme ai concorrenti. Il programma vide come primo conduttore Pupo, il quale venne successivamente sostituito da Pino Insegno, Amadeus, Gabriele Corsi ed infine Marco Liorni, al timone dal 2019.

Dati i tanti anni di messa in onda, potete immaginare la miriade di concorrenti protagonisti delle puntate. Moltissime persone hanno attraversato la tenda degli studi di Reazione a Catena, sperando con tutto il cuore di uscirne vincenti. Tra di loro, anche l’iconico trio delle Pignolette. Tuttavia, poche ore fa – il conduttore Marco Liorni ha condiviso un post incredibilmente commovente su Instagram, dedicato a Lucia Menghini. La giovane donna è da poco scomparsa in seguito ad un grave incidente d’auto.

Marco Liorni, le parole commoventi per Lucia Menghini

Abbiamo conosciuto Lucia Menghini in occasione della sua partecipazione a Reazione a Catena, insieme al trio Le Pignolette. La campionessa era partita in vacanza in Giordania, insieme a due colleghe tirocinanti. La giovane infatti era anestesista presso l’ospedale di Spoleto, ove si stava dedicando al compimento degli studi. Tuttavia, un terribile incidente d’auto l’ha portata via all’età di soli 31 anni, di conseguenza il conduttore ha deciso di riservare alla ragazza delle parole commoventi.

“Ciao Lucia, riposa in pace” – sono state le parole di Marco Liorni, conduttore di Reazione a Catena – “Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa […] una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare […]. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene”. Le dichiarazioni di Marco Liorni hanno sconvolto il web, gli utenti e i telespettatori infatti non avevano ancora appreso la notizia della tragica scomparsa della giovane ragazza. Le ultime foto la ritraggono felice e spensierata, totalmente ignara di quello che sarebbe successo pochi istanti dopo. Dato l’affetto mostrato da parte del pubblico per il famoso trio Le Pignolette, il conduttore e la produzione hanno deciso di riservare a Lucia delle dolci parole di addio.