Maria De Filippi e la confessione ad Amici: ecco le parole a sorpresa della conduttrice al talent show, nessuno lo pensava.

Anche l’edizione di questo 2021-2022 di Amici sta per finire e, puntata dopo puntata ed eliminazione dopo eliminazione, ci avviciniamo sempre di più alla fine del talent show e a scoprire chi sarà il vincitore.

Nel frattempo, la De Filippi continua a stare vicina ai suoi ragazzi, specie a chi le appare più in difficoltà; nel parlare con uno di loro, arriva la confessione che forse nessuno si aspettava.

La tensione è sempre più alta al talent show di Canale 5, tanto che alcuni ragazzi spesso hanno dei veri e propri momenti di crisi. Per questo, la De Filippi non manca mai di offrire il suo sostegno agli allievi in casetta, specie a chi ha mostrato di sapersi aprire con più difficoltà.

Questa volta, è toccato a Luigi Strangis ricevere un incoraggiamento dalla conduttrice; durante un collegamento Maria ha infatti scoperto che il ragazzo chiede spesso dello zucchero per evitare di svenire.

A questo punto, la De Filippi ha raccontato una sua esperienza per cercare di incoraggiarlo: “Pensavo di svenire. Eravamo in diretta e mi sono detta ‘sto per svenire’ ma ero seduta. Avevo la sensazione che poteva essere e mi è venuto il panico” le parole della De Filippi.

Maria è davvero un punto di riferimento per i suoi ragazzi, specie per Luigi, che con lei si è aperto sui suoi problemi di salute. Dopo il confronto con la De Filippi il ragazzo è scoppiato a piangere, facendo preoccupare la conduttrice; in ogni caso, il cantante ha regalato delle parole dolcissime per Maria.

“Qui so che posso parlare con te invece fuori non so come sarà” ha spiegato Luigi, dicendo come uno dei motivi per i quali non vuole uscire dalla scuola è proprio il supporto della De Filippi.

Oltre ad offrire la possibilità di raggiungere il successo col suo talent, la De Filippi offre anche un supporto a livello umano, mettendo in gioco tutto il suo spessore a livello personale per aiutare dei giovani.