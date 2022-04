Cellulare: come renderlo super veloce

Spesso incorriamo nel classico problema che vede un rallentamento dei nostri dispositivi. Ecco come rendere il cellulare super veloce.

Gli smartphone ricoprono ormai un ruolo fondamentale durante la nostra vita quotidiana. Questi incredibili dispositivi riescono a ricoprire la gran parte delle necessità di comunicazione e connessione che serve per il nostro lavoro, i nostri studi e per mantenere attive le nostre relazioni.

Nonostante esistano ormai migliaia di modelli e tipologie di smartphone, prodotti da brand diversi e di qualità differente, la maggior parte dei telefonini va in contro al solito problema: alla lunga, si va in contro ad un evidente rallentamento. Tuttavia, in questo articolo ti mostriamo come rendere il cellulare super veloce.

Ecco come rendere il cellulare super veloce

Gli smartphone hanno sostituito moltissimi dispositivi digitali (e non), in quanto ne incarnano le molteplici funzioni, contenute comodamente in un unico cellulare. Tuttavia, non si può certo dire che gli smartphone (almeno quelli più moderni) siano di durata elevata.

Spesso, infatti, con il passare del tempo, vanno in contro ad usura e a problemi vari che portano il nostro telefonino a rallentare considerevolmente, tanto da renderlo inutilizzabile. Tuttavia, esiste un modo molto utile e allo stesso tempo efficace che può aiutarci a rendere il cellulare super veloce e ottimizzare i suoi processi.

Uno dei consigli migliori riguarda la memoria. Se la nostra intenzione è quella di mantenere il nostro smartphone molto veloce, dobbiamo assicurarci di non occupare più dei 3/4 della memoria di archiviazione. Un passo importante è quello di eliminare download e file che non utilizziamo, mentre affidarsi a servizi di cloud per le vostre foto e video.

Potete inoltre provare ad alleggerire la RAM chiudendo tutte le varie applicazioni aperte in background. Inoltre, provate a disattivare il GPS delle app e i vari assistenti vocali. Un altro metodo utile consiste nell’eliminare sfondi e temi piuttosto pesanti che potrebbero intasare il vostro telefono.

Un altro passaggio importante è quello di ottimizzare le impostazioni del vostro telefono. Quelle predefinite, infatti, spesso possono appesantire la RAM rallentando il telefono. Provate quindi ad eliminare le animazioni inutili delle varie app e togliete le notifiche che non servono. Infine, impostate la modalità di risparmio dell’energia.