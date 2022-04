Uomini e Donne, torna la dama che non ti aspetti: dopo Riccardo Guarnieri, un altro volto noto del dating show si ripresenta in studio.

Tempo di ritorni al dating show di Maria De Filippi, anche se di carattere totalmente diverso. Di recente, abbiamo visto come Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano, sia di nuovo tornato in studio, ma questa volta a ripresentarsi al programma è una dama che abbiamo imparato a conoscere proprio nelle puntate di quest’anno.

La sua assenza aveva fatto discutere, ma a quanto pare dopo determinate situazioni ha deciso di ripresentarsi per le registrazioni; ecco di chi si tratta e cosa è successo nel dettaglio.

Uomini e Donne, torna la dama che non ti aspetti: cosa è successo

Luca Salatino sta entrando sempre più nel vivo del suo percorso, ma l’arrivo di Aurora sembra aver stravolto tutto quanto e cambiato le carte in tavola, lasciando Lilli e Soraia sbigottite.

Specie la prima corteggiatrice si è davvero sentita messa da parte, tanto che di recente ha scelto di non presentarsi alle registrazioni, facendoci rimanere molto male Luca.

Il tronista, in un’esterna, è andata a trovarla, facendo contenta Lilli che comunque ha mostrato tutta la sua delusione. “Mi ha fatto piacere che sei venuto a cercarmi, come puoi pensare che dopo quello che è successo io venivo lì a fare la bella statuina” spiega lei, mentre Luca rivela di esserci rimasto molto male per il gesto e che non cerca una persona che scappa.

“Se tu mi fai vedere che stai sempre lì, non ti alzi mai lo preferisco di più, che poi fai una reazione, ho una difficoltà con le persone che prendono e scappano” le ha risposto Luca.

In studio, non si è fatto attendere il commento di Soraia, che ha cercato delucidazioni sulla situazione direttamente dal tronista; la ragazza si è inoltre poi scagliata contro Aurora, accusata di essere ‘furba’.

“Hai già fatto Uomini e Donne, ti frequentavi con un ex corteggiatore, mi sembri molto furba” le parole di Soraia ad Aurora, che risponde per le rime dicendo che non sa proprio nulla della sua vita. Il percorso di Luca si fa sempre più intricato, col tronista che dovrà presto fare chiarezza sui suoi sentimenti.