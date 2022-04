Pensione a 57 anni? Ecco cosa dovresti fare

Per coloro che auspicano di andare in pensione a 57 anni oppure a 62 anni, queste le cose che bisogna fare in tempo giusto per dei vantaggi pensionistici.

È possibile quindi accedere a questo vantaggio pensionistico se si riesce a programmare tutto a partire dai 40 o 45 anni, garantendo a se stessi un pensionamento a 57 o 62 anni.

Non tutti lo sanno, ma esiste una misura che non è stabilita dall’INPS e che permette al lavoratore di avere una sorta di accompagnamento alla pensione di vecchiaia.

Si tratta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, che consente l’accesso con soli 20 anni di contributi a 62 anni per chi è ancora in servizio. A 57 anni per chi è disoccupato da almeno 24 mesi.

Per potervi accedere è necessario aver versato almeno cinque anni di contributi in un fondo previdenziale complementare.

Vediamo nello specifico cosa succede.

Cosa fare in tempo per accedere

Ecco come fare per garantirsi una vecchiaia serena e senza dover continuare a lavorare fino a tardi.

Per chi già all’età di 45 anni inizia a versare contributi nel fondo, la possibilità di poter lasciare il lavoro già a 62 anni, e senza vincoli contributivi, è molto possibile.

Non essendo una vera e propria pensione bisogna considerare che se non si utilizza la RITA,(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) si avrà una pensione complementare in aggiunta a quella obbligatoria.

Il tesoretto che è stato accumulato può essere utilizzato in parte o per intero per la RITA. L’’importo della rendita che accompagna ai 67 anni dipende da quanto versato nel fondo complementare.

Si può, quindi, programmare di andare in pensione 5 o 10 anni prima con la RITA, sottoscrivendo un fondo pensione che preveda l’accesso con almeno 20 anni di anticipo sulla pensione e permette di avere una ottima rendita.

Tutto ciò renderà molto più facile per i futuri pensionati affrontare questa fase della vita molto importante. Si lascia il mondo del lavoro per affacciarsi a una vita più rilassata e con una giusta pensione.