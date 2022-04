Diete fai da te: sono spesso pericolose per questo motivo

Le diete fatte da noi senza il consulto di uno specialista a volte possono causare dei rischi importanti alla nostra salute. Bisogna prestare molta attenzione.

Se seguiamo una dieta varia ed equilibrata, riusciremo a fare una migliore prevenzione per tante patologie. Al contrario se mangiamo cibi grassi e troppo calorici andiamo incontro a dei rischi importanti.

Diete improvvisate potrebbero avere effetti piuttosto negativi sull’organismo, e dobbiamo quindi evitarle. Dunque ecco perché le diete fai da te non sono una buona idea e perché è importante seguire le indicazioni dei medici che sanno sempre consigliare i migliori regimi alimentari.

Uno specialista, misura il programma alimentare sulle esigenze e le particolarità di ciascun individuo, irrigidendo o allentando la dieta a seconda dei bisogni di ciascuno. Quindi il suo ruolo è fondamentale per la scelta di una dieta giusta.

Il pericolo delle diete fai da te e quali rischi comportano

Il piano di un esperto porterebbe da un lato al raggiungimento del peso forma ideale e, dall’altro, all’ottenimento di una consapevolezza alimentare maggiore, che permette di far durare a lungo il dimagrimento.

Alcune di queste diete fatte da noi stessi senza il supporto di uno specialista potrebbero essere molto squilibrate, come nel caso di quelle che indicano di sottrarre completamente carboidrati. Questa è una cattiva abitudine che danneggia il nostro organismo.

Le diete fai da non tengono conto delle specificità di ogni persona a seconda del proprio fisico e del proprio metabolismo. La dieta fai da te potrebbe portare a un dimagrimento solo momentaneo, che porterebbe poi a un nuovo ingrassamento appena la dieta viene sospesa accumulando più chili di prima.

Inoltre questi regimi decisi da soli potrebbe portare a degli squilibri, come la perdita di massa muscolare, o addirittura avere effetti negativi sull’umore, con attacchi di depressione o tristezza.

Uno specialista ha un ruolo importante per fornire una educazione alimentare guidandolo nel fare le scelte più sane per la scelta degli alimenti giusti adatti ad un giusto dimagrimento. Uno specialista saprà come far eliminare i consumi di zucchero, grassi, alcolici e altre sostanze che sono dannose.

Quindi cerchiamo di evitare di condurre delle diete che magari leggiamo velocemente su riviste e che pensiamo possano essere efficaci anche per noi, perché non sempre è così.