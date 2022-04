Vediamo insieme una particolare ma super veloce ricetta che possiamo preparare anche a colazione lasciando tutti senza parole.

Oggi vi vogliamo proporre qualcosa di diverso dal solito e di divertente, ovvero uno spuntino che possiamo usare a merenda o per un te con le amiche, ma anche per una colazione ottima in un giorno magari di festa!

Come al nostro solito poi la lista degli ingredienti è molto breve e potete personalizzare come meglio volete gli ingredienti che troviamo al suo interno, quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo come possiamo realizzare le nostre pasta sfoglia con le mele.

Pasta sfoglia alle mele: buonissima ed un’idea per colazione

Ecco la lista degli ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

2 mele (quelle che si preferiscono)

150 g di cioccolato fondente

lamelle di mandorle q.b.

2 tuorli d’uovo

zucchero di canna q.b.

Questa ricetta, come dicevamo fa bene oltre che al nostro corpo anche alla nostra mente, perchè svegliarci e trovare una buonissima colazione fatta da noi, al posto dei soliti biscotti è sicuramente una bellissima cosa!

Ma iniziamo con il procedimento, pulendo e togliendo la buccia alle nostre mele e poi le tagliano in fettine sottili o cubetti, come ci resta più comodo, e stessa cosa facciamo con il nostro amato cioccolato.

Adesso possiamo prendere la nostra pasta sfoglia già pronta e la dividiamo in 6 rettangoli dove solamente per metà mettiamo dentro le nostre mele, il cioccolato e qualche scaglia di mandorle.

Prendiamo l’uovo e lo sbattiamo e poi chiudiamo i nostri rettangoli, ma prima spennelliamo i bordi per far aderire meglio il tutto ed evitare che in cottura si possano rompere e far uscire fuori il ripieno.

Abbiamo fatto un piccolo fagottino e sigilliamo bene i suoi bordi facendoci aiutare dalla forchetta in modo tale che vengano anche disegnati e più carini esteticamente, ma possiamo farlo anche con i polpastrelli.

Possiamo adagiare i nostri fagottini di mele e cioccolato su una teglia dove avremmo messo della carta da forno, sulla superficie però facciamo un paio di tagli, e mettiamo un’altro po’ di uovo e lo zucchero di canna sopra.

Dobbiamo solamente farli cuocere a forno già caldo per venti minuti a 180 gradi e prima di mangiarli farli raffreddare un pochino, ed ecco che la casa avrà un odore incredibile e tutti si alzeranno dal letto felici.

Ovviamente all’interno possiamo mettere anche un’altro frutto, magari una pera o perchè no dei frutti di bosco e sempre cioccolato fondente, oppure possiamo prepararli senza frutta e mettere solamente cioccolata, insomma date sfogo alla vostra fantasia e rimarrete senza parole per il risultato!