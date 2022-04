Giulia Salemi preoccupata per Pierpaolo Pretelli, ecco il motivo: la conduttrice e influencer italo-persiana lo confessa ai fan.

Quella composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è una delle coppie più amata dal pubblico; nato nella casa del Grande Fratello Vip, l’amore tra l’influencer e l’ex-velino è sempre più solido, tanto che in molti sperano che presto i due arriveranno al matrimonio.

Intanto però, la Salemi ha condiviso una preoccupazione con tutti i suoi follower circa le condizioni di salute del suo compagno; ecco la confessione dell’italo-persiana su Instagram.

Giulia Salemi preoccupata per Pierpaolo, ecco il motivo: l’influencer lo rivela su Instagram

Non arrivano purtroppo buone notizie né per Giulia né per Pierpaolo; la Salemi è infatti molto preoccupata per le condizioni di salute del compagno, come confessato nelle storie di Instagram.

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea, non è la prima volta ultimamente” ha spiegato Giulia, informando tutti quanti sulla situazione riguardante Pretelli, che proprio negli ultimi mesi ha iniziato a lavorare in radio.

La Salemi sottolinea come il suo compagno abbia purtroppo sottovalutato la sua condizione di salute, arrivando poi a doversi fare punture di Toradol per affrontare il dolore.

Oltre ad informare tutti su ciò che sta succedendo ai due, l’influencer lancia anche un messaggio: “Non tirate la corda con il vostro corpo, al primo campanello d’allarme fermatevi accertatevi della situazione e curatevi subito” spiega la Salemi, sottolineando come appunto invece Pretelli abbia sottovalutato la situazione.

L’augurio è che Pierpaolo possa risolvere al meglio i suoi problemi e ritornare in piena forma; tutti vogliono davvero bene ai due e sperano che i prossimi aggiornamenti dell’influencer portino solamente buonissime notizie.

Nel frattempo, i fan hanno potuto vedere Giulia Salemi protagonista a Big Show, programma di Enrico Papi (in onda su Canale 5) dove l’ex-gieffina ha fatto uno scherzo a Lorena riguardante il suo fidanzato, divertendo tutto il pubblico.