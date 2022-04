Vediamo insieme come possiamo rimodellare in vista dell’estate questi due punti che spesso possono essere un problema per molte donne.

La prova costume è sempre più vicina e con lei quindi anche il voler mettere in mostra più centimetri della nostra pelle con i vestiti ma soprattutto la voglia di andare al mare!

Ma se abbiamo messo su qualche chiletto con l’inverno e con le vacanze di pasqua non ci siamo limitati, ecco che vi mostriamo come possiamo rimetterci in forma con poca fatina e rimodellare questi due punti, nello specifico.

Pancia ed interno coscia: ecco come modellare tutto alla perfezione

Ovviamente ricordiamoci sempre che il movimento, se vogliamo avere dei risultati, deve essere anche accompagnato ad una corretta alimentazione e che dobbiamo sempre sentire il parere del nostro medico curante prima di fare qualsiasi cosa.

Non sono esercizi che una volta fatta grideremo al miracolo avvenuto, ma devono essere fatti con costanza, e ricordiamoci poi una cosa assolutamente fondamentale sempre, bere 2 lt di acqua al giorno.

Ma iniziamo con la spiegazione di cosa possiamo fare per migliorare queste due parti, come prima cosa mettiamoci in piedi e con la schiena dritta e gli addominali tesi cerchiamo di toccare la parte esterna delle ginocchia con le mani.

Adesso, cerchiamo di aumentare la difficoltà, incrociando le mani davanti al petto e facendo dei piccoli balzi ruotando la parte superiore del nostro corpo, tenendo sempre la schiena ben dritta e gli addominali tesi.

Iniziamo adesso a far lavorare anche i fianchi e le gambe, dopo che abbiamo fatto la parte superiore del nostro corpo con il primo esercizio che vi vogliamo mostrare, ovvero incrociamo le braccia dietro la testa e solleviamo le gambe lateralmente avvicinando le ginocchia ai gomiti.

Ricordiamoci che dobbiamo tenere in tensione i muscoli dell’addome e quelli delle gambe, in questo modo lavoreranno tutti e due insieme, facciamo poi un’altro esercizio molto importante.

Con le gambe lungo il nostro corpo, portiamo in avanti una gamba e cerchiamo di fletterla come per fare una sorta di inchino con la gamba opposta, e mentre lo facciamo portiamo le nostre braccia al petto, ripetiamo la stessa cosa con l’altra gamba.

Tutti gli esercizi che vi abbiamo indicato vanno fatti per circa 30 secondi con 5 ripetizioni e tra uno e l’altro prendiamoci un minuto di pausa e soprattutto prima di iniziare facciamo un po’ di riscaldamento.