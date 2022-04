Pancia piatta: ecco il movimento che dovremmo fare

Pancia piatta: non è necessario fare tanta fatica per riuscire ad averla. Prova con questo esercizio. Non dovresti mai dimenticartene!

Tra qualche mese sarà estate. È tempo di prendersi cura del proprio corpo e rimettersi in forma togliendo qualche chilo in eccesso, che si sarà accumulato nel corso dell’inverno e durante le vacanze di Pasqua. La prova costume vi attende! In generale, mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata e camminare o svolere attività fisica, un paio di volte a settimana, dovrebbe essere una priorità. Stare attenti a tutte queste cose solo per arrivare preparati all’estate è riduttivo.

L’avanzare degli anni, una vita sedentaria e sregolata contribuiscono notevolmente ad alterare la nostra forma fisica. Ad ogni modo, se il tuo obiettivo è quello di rimetterti in forma, per tornare ad avere una pancia piatta, l’esercizio di cui ti parliamo oggi fa proprio al caso tuo. Eliminarla non sarà una passeggiata, ma basta un po’ di impegno per mettere in atto i consigli che ti diamo che noterai fin da subito degli ottimi risultati.

Pancia piatta: l’esercizio ideale per tornare in forma

Per questo esercizio la respirazione è fondamentale. Tranquillo! Non è affatto difficile da compiere, ma per ottenere i risultati sperati sono necessarie costanza e determinazione. L’esercizio che tonifica i muscoli addominali si chiama “vacuum”. Lo puoi svolere ovunque. Non servono attrezzi particolari. Ti basta trovare un piano rialzato che arrivi all’altezza del bacino e posizionartici davanti.

Ecco cosa devi fare: mantieni i piedi uniti e rimani in piedi. Piega leggermente le gambe, chinati in avanti e tocca il piano, con le mani, formando una diagonale con il corpo. A questo punto entra in gioco la respirazione. Inspira più che puoi, poi, contrai la pancia ed espira tutta l’aria che hai accumulato. Mantieni la posizione e poi rilassa i muscoli.

L’esercizio è molto utile anche per migliorare la postura del corpo. Non abituato troppo a muoverti o a svolgere attività fisica, all’inizio puoi avvertire qualche dolorino, ma continua a praticarlo con regolarità e vedrai che andrà sempre meglio.