Pancia: Eliminala con questo esercizio in soli 20 minuti al giorno

È possibile eliminare la pancia eccessiva con l’attività fisica: fai questo esercizio in soli 20 minuti al giorno e vedrai i risultati

La primavera si avvicina e, anche per motivi biologici, si risveglia in noi la voglia di muoverci di più e stare all’aria aperta. L’inverno, tutt’ora in corso, è stato lungo e piuttosto rigido, soprattutto nei mesi di febbraio e marzo, dunque è necessario riprende a muoversi.

Nei mesi invernali, infatti, è normale accumulare peso per via dell’elevata sedentarietà e dei pranzi abbondanti durante i periodi di festa, come il Natale e il carnevale. Dunque, spesso l’intenzione è quella di recuperare la linea ed eliminare la pancia eccessiva: puoi farlo con questo esercizio in soli 20 minuti al giorno.

Eliminare la pancia con questo esercizio, si può fare

Il periodo di marzo è sicuramente quello dove si registrano più accessi in palestra. L’arrivo dell’estate e delle temperature sempre più piacevoli, infatti, tende a far emergere la voglia di movimento e di attività fisica. Proprio per questo, infatti, sono sempre di più le persone che iniziano a fare esercizi per recuperare la linea.

Perdere il peso eccesivo accumulato durate i mesi invernali, infatti, può essere possibile grazie all’esercizio fisico, accompagnato sempre da una corretta alimentazione e una vita sana ed equilibrata. Dunque, se vuoi eliminare la pancia in eccesso, puoi farlo con questo esercizio in soli 20 minuti al giorno.

Si tratta del Kettlebell Flow, ed è una tipologia di allenamento sempre più diffusa tra i giovani. Grazie a questo allenamento, infatti, è possibile allenare la parte cardio relativa alla resistenza e, inoltre, la parte muscolare relativa alla forza fisica.

Il Kettlebell Flow consiste in un numero di esercizi svolti in successione, mediante l’utilizzo, appunto del kettlebell. È una tipologia di allenamento particolarmente utilizzata per chi fa esercizi funzionali, volti alla preparazione atletica e agli sport di combattimento.

Potete eseguire alcuni esercizi in un massimo di 20 minuti, con l’aiuto di un kettlebell. Se il nostro scopo è quello di perdere molti liquidi, allora il consiglio è quello di eseguire esercizi complessi. Tra questi vi sono lo swing, lo snatch, l’overdhead e il thruster.

Potete cominciare con 4 esercizi differenti da ripetere in serie per 4 volte. È possibile, inoltre, variare il numero di ripetizioni oppure lasciarle costanti. Importante è recuperare almeno 1 minuto tra una serie e l’altra.