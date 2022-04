Francesco Gabbani e la foto particolare, eccola: il cantante vincitore di Sanremo è pronto a mettersi in gioco in inedite vesti.

Gli ultimi anni per Francesco Gabbani sono stati sicuramente strepitosi. Dopo il trionfo nel 2016 al Festival di Sanremo nella categoria giovani, il cantautore toscano ha bissato il successo l’anno successivo, nel 2017, questa volta però nella categoria big.

La sua carriera è assolutamente decollata, tanto che ora Gabbani ha modo di sperimentarsi anche in vesti diverse rispetto a quelle di cantante; ecco la particolare foto.

Francesco Gabbani e la foto particolare: eccola

Seguitissimo e molto amato dal pubblico, Gabbani ha fatto il suo esordio come conduttore col programma Ci vuole un fiore, nel quale è affiancato dall’esperta e talentuosa Francesca Fialdini; il nuovo programma di Rai 1, che si è scontrato con Big Show di Enrico Papi (su Canale 5) punta a sensibilizzare il pubblico trattando di tematiche green.

Gabbani, con la sua personalità, non ha di certo sfigurato in questa prima puntata, andata in onda lo scorso 8 aprile; i fan sono rimasti comunque sorpresi di vederlo non tanto nelle vesti di conduttore, quanto in costume in una nuova foto emersa dal web.

Il particolare scatto ritrae infatti Gabbani sorridente con tanto di costume e occhiali di sole, in una delle sue vacanze di diversi anni fa; di strada, da quel momento, ne ha sicuramente fatta visti i trionfi a Sanremo (compreso il secondo posto nel 2020) e l’inizio di questa sua nuova avventura televisiva.

Che Ci vuole un fiore sia solo l’inizio della sua carriera come conduttore? Di certo, oltre al talento canoro, Gabbani ha anche tantissime qualità da showman che potrebbero davvero tornare utili in altri programmi televisivi. In caso di successo di Ci vuole un fiore, è veramente probabile che rivedremo presto Gabbani in tv.

Intanto, il 39enne di Carrara si gode questa nuova esperienza, continuando ovviamente anche a pensare alla sua carriera da cantante; a breve uscirà Volevamo solo essere felici, il suo nuovo album introdotto proprio dall’omonimo singolo, uscito nelle scorse settimane, che già si prepara ad essere un nuovo grandissimo successo.