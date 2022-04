Alimentazione: come sostituire il burro con questo ortaggio anche nei dolci

Questo ortaggio è perfetto per chi ama i dolci e sopratutto per chi vuole perdere peso, infatti è in grado di sostituire il burro. Ecco di cosa si tratta e come utilizzarlo nelle nostre ricette.

Con l’estate alle porte è arrivato il momento di rimettersi in forma, sappiamo però che allo stesso tempo è difficile resistere ai dolci. Ecco perché oggi vi sveleremo un trucco per sostituire il burro con un ortaggio che tutti possono mangiare, anche chi ha il colesterolo alto.

Non è facile mettersi a dieta, sopratutto se questa prevede un alimentazione rigida e senza sapori. Spesso il nostro corpo per avere dei buoni risultati ha anche la necessità di concedersi qualche sfizio.

Sappiamo tutti che la nostra mente deve essere sana per ottenere i risultati desiderati, ecco perché grazie ai dolci è possibile ritornare a sorridere, questo perché grazie a loro entra in circolo la serotonina, un neurotrasmettitore che regola l’umore, più conosciuto come un ormone della felicità.

Per questo motivo oggi vi sveleremo un trucco per preparare i dolci sostituendo il burro con un ortaggio. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Dolci: ecco come preparali sostituendo il burro con un ortaggio

Manca sempre meno alla prova costume e con l’arrivo della bella stagione dobbiamo iniziare a fare i conti con la dieta. Per fortuna esistono dei trucchi con cui è possibile perdere peso e allo stesso tempo mangiare qualcosa di sfizioso.

Proprio oggi vogliamo rivelarvi un segreto per preparare i dolci sostituendo il burro con un ortaggio. Siete curiosi di scoprire di quale si tratta? Ebbene, stiamo parlando dell’avocado.

In pochi sanno che questo grazie al suo sapore particolarmente delicato non compromette il sapore dei dolci. Infatti è ottimo da miscelare con il cioccolato, con il quale è possibile preparare una mousse deliziosa.

Inoltre grazie alla sua consistenza cremosa è anche perfetto per la preparazione di ricette salate, spesso può essere sostituto al posto della panna.

Per sostituirlo al burro nei dolci vi occorrerà fare un rapporto di 1:1, vale a dire che 100 grammi di burro corrispondono a 100 grammi di polpa di avocado matura e frullata.

Ora non vi resta che sperimentare le ricette che più vi piacciono, sicuramente risulteranno molto più salutari. Voi cosa ne pensate?