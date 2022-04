Il paradiso delle Signore: Gemma in lacrime, Stefania la pagherà

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda il nuovo appuntamento della nostra soap opera che si svolge nel grande magazzino.

Anche oggi, 11 aprile, abbiamo modo di vedere una nuova puntata del Paradiso delle Signore, dove le vicende tra le due sorellastre stanno lasciando tutti completamente senza parole.

Sembra anche che il meglio debba ancora venire, perchè a breve potrebbe succedere qualcosa che tutti stanno aspettando, ma non ci dilunghiamo troppo e vediamo cosa andrà in onda oggi.

Gemma si vuole vendicare su Stefania

Iniziamo con il dire che il giorno del matrimonio tra Anna e Salvo è ormai deciso e tutto sembra essere pronto per questo momento che tutti aspettavano con ansia, ed i dissapori con la signore Imbriani sono stati risolti.

Ma Salvo, ancora non riesce a dire la grande sorpresa che ha pensato per la sua futura sposa, ma presto, mamma e figlia non vivranno più lontane una dall’altra come è stato per tanto tempo.

Per quanto riguarda, invece Marco ha lasciato definitivamente Gemma, ed ha preso una decisione che arriva dalla pancia, perchè era stanco di mentire, e nessuno si immaginava che potesse succedere una cosa del genere.

Gemma non crede a quanto è appena accaduto, anche perchè ha messo la sua famiglia in forte imbarazzo, ed anche la Contessa non sembra essere felice di questo, la giovane non ha dubbi sul motivo di questa scelta azzardata ed improvvisa.

Tutta la colpa è esclusivamente di Stefania e Gemma si vendicherà assolutamente, nel mentre Marco rivela i suoi sentimenti alla Colombo senza avere più nessun tipo di problema.

Per quanto riguarda, invece, Flavia e Fiorenza le due donne si sono alleate, ed hanno decido che si devono sbarazzare di Marcello, facendo avvicinare Ludovica a Ferdinando di Torre Bruna.

La donna, però inventa di essere molto malata, ed in questo modo, sposando Ferdinando, potrà aiutare la mamma che è in cattive acque a livello economico, e Flavia obbliga anche la figlia a non dire a nessuno che stà così male.

Ludovica, per dare una mano non dice nulla nemmeno a Marcello e questo sembra essere qualcosa che a breve potrebbe rovinare del tutto il rapporto che hanno i due fidanzati, non ci resta che attendere.

Ovviamente l’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai 1 per una nuova ed avvincente puntata della nostra soap opera.