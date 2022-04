Aida Yespica: la straziante confessione sul figlio Aron

Aida Yespica in lacrime: la showgirl ha spiegato a Verissimo cosa sta accadendo a suo figlio Aron e perché non riesce a vederlo da 4 mesi. Ecco le sue parole.

Aida Yespica sta affrontando un periodo piuttosto difficile e a raccontarlo è stata proprio lei davanti alle telecamere di Verissimo. La subrette Venezuelana non si da pace per ciò che sta accadendo a suo figlio Aron. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Aida è una nota showgirl televisiva, negli ultimi anni è riuscita a farsi conoscere grazie alle sue ultime esperienze nei reality, prima all‘Isola dei Famosi e poi al Gf Vip. Il pubblico ha ascoltato la sua storia e ha capito che non è stato affatto facile per lei sopravvivere in Venezuela.

Ora la subrette sta affrontando un’ulteriore periodo complicato per via dell’impossibilità di vedere suo figlio Aron. Il motivo? Il ragazzino vive a Miami e non essendo vaccinato non riuscirebbe più tornare in America.

Non è finita qui, la Yespica sta anche affrontando un processo legale per cercare di sistemare la situazione, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Aida Yespica in lacrime “non vedo mio figlio da quattro mesi”

Periodo difficile per Aida Yespica, l’ex gieffina è costretta a stare lontana da suo figlio Aron per via della pandemia. Da ormai quattro mesi, la subrette riesce a vedere suo figlio solo tramite un cellulare, per una madre non è affatto semplice affrontare una situazione del genere.

Aron ha 13 anni è il frutto dell’amore tra Aida e l’ex compagno Matteo Ferrari. Attualmente il ragazzino vive a Miami con il padre e avendo problemi con il visto, deve accontentarsi di vedere sua madre solo tramite un apparecchio tecnologico.

La Yespica ha rivelato a Silvia Toffanin che il ragazzino non riesce a tornare perché non è vaccinato e se dovesse venire in Italia rischierebbe di non ritornare più in America.

La 39enne sta facendo di tutto per cercare di sistemare le cose, lei stessa è sicura che a breve riusciranno ad abbracciarsi.

Per fortuna lei e l’ex compagno sono in ottimi rapporti e cercando di fare di tutto per il bene di loro figlio, Aida ha svelato che Aron assomiglia molto al padre, sia nell’aspetto che nell’atteggiamento.

Ora facciamo i migliori auguri alla subrette e speriamo che possa rivedere suo figlio il più presto possibile.