The Resident 5, arriva l’addio dell’amato personaggio: notizie sconvolgenti dall’America per la quinta stagione della serie.

Arrivano nuove notizie per la quinta stagione di The Resident, medical drama statunitense in onda su Fox e, nel nostro paese, in chiaro su Rai 2 (in ritardo rispetto alla programmazione americana).

Proprio da oltreoceano arrivano infatti notizie sconvolgenti per quanto riguarda il cast della serie; secondo l’indiscrezione, la quinta stagione della serie ha segnato l’addio definitivo dell’attore, ecco di chi si tratta.

The Resident 5, arriva l’addio dell’amato personaggio: di chi si tratta

Al momento, nel nostro paese la quinta stagione della serie creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi va in onda sulla piattaforma streaming Disney+ ogni mercoledì sera; a quanto filtra dagli USA però, un attore pare aver definitivamente abbandonato il cast.

Stando a quanto riportato da TVLine, un portavoce vicino a Miles Fowler avrebbe confermato l’addio definitivo dell’attore al cast del medical drama; una notizia che coglie sicuramente di sorpresa tutto il pubblico, che si era affezionato al personaggio di Trevor.

Il contratto firmato in precedenza dall’attore avrebbe la scadenza fissata proprio alla fine della quinta stagione e dunque, salvo colpi di scena, i telespettatori dovranno abituarsi alla sua assenza.

Al momento, nel nostro paese non è ancora andato in onda l’ultimo episodio con Trevor protagonista, andato invece in onda su Fox circa una settimana fa, ovvero il 29 marzo; nello specifico, l’episodio è il sedicesimo della quinta stagione e vede Trevor comunicare alla madre l’addio alla carriera medica.

Trevor cambia dunque professione, iniziando un percorso come biotecnologo in una startup; questo cambiamento sarà una diretta conseguenza di una notizia che sconvolge totalmente la sua vita, ovvero l’incredibile scoperta sul suo concepimento.

Nell’episodio che andrà in onda su Disney+ mercoledì 13 aprile, a quanto pare Trevor scoprirà di essere stato il frutto di una violenza sessuale subita dalla madre praticamente da adolescente; sconvolto da quanto appreso, deciderà dunque di cambiare vita allontanandosi dal Chastain. Un episodio che si preannuncia davvero imperdibile per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming della Disney.