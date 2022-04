Fughe annerite nella doccia? Ecco come pulirle velocemente

All’interno delle case si ha spesso il problema delle fughe nere nella doccia. Ecco come risolvere questo inestetismo nel nostro bagno ma in generale nella nostra casa.

Durante la quotidiana pulizia domestica ci si concentra sempre a spolverare mobili, lucidare vetri e pavimenti, ma a volte non ci si dedica abbastanza alla pulizia delle fessure dei pavimenti dove si concentra lo sporco oppure le fughe nere che si formano all’interno della doccia, che oltre a essere spiacevoli da vedere sono anche la fonte di funghi e batteri.

Crediamo che rimuovere questo sporco sia impossibile e difficile, ma tanti sono i prodotti che possiamo utilizzare come ad esempio la candeggina, che è molto efficace e aiuta a rimuovere lo sporco più ostinato da subito, ma esistono anche dei metodi casalinghi e semplici, meno aggressivi. Vediamo quali sono.

Metodi casalinghi e naturali per rimuovere lo sporco ostinato

Il primo metodo è quello che si prepara all’interno di un contenitore spray, dove metteremo 4 cucchiai di aceto bianco, mezzo bicchiere di succo di limone, un bicchiere di bicarbonato, 6 bicchieri di acqua tiepida.

Dopo aver agitato bene il contenuto all’interno della bottiglietta spray, mescolando gli ingredienti, bisogna spruzzare direttamente sulle macchie da eliminare e lasciare agire per 15 minuti. Il risultato sarà sorprendente.

Il secondo metodo è un composto che metteremo in una ciotola, dove mescoleremo mezzo bicchiere di sapone neutro per piatti, un bicchiere di bicarbonato e due bicchieri di sali epsom. Lasciare agire questa crema direttamente sulle fessure nere da pulire e poi aiutarci con uno spazzolino per grattare e rimuovere lo sporco. La doccia o il pavimento saranno come nuovi.

Il terzo rimedio consiste in un composto fatto da 10 gocce di olio essenziale di lavanda o tea tree, alcune scaglie di sapone di Marsiglia, mezzo bicchiere di aceto. Questo composto si può versare direttamente nel secchio che ci servirà per lavare la superficie senza risciacquare.

È incredibile pensare che nelle nostre case abbiamo tanti rimedi naturali che sono utilissimi a rimuovere lo sporco ostinato e fastidioso, facciamone buon uso e otterremo sicuramente dei risultati incredibili.