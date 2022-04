Mele: ecco come fare una pianta in casa partendo dal seme

Mele: sogni di coltivare una pianta di mele? Ecco come farla nascere in vaso, a partire dai semi, direttamente in casa. Scopri tutti i passaggi!

Possedete un piccolo terreno o un giardino e avete voglia di coltivare un melo? Potete preparare la piantina voi stessi, per l’innesto, direttamente in casa. Vi basteranno i semi di una mela matura per avere la certezza che germoglieranno in fretta. Si tratta di una produzione semplice. Ci vorrà solo un po’ di pazienza e dedizione per ottenere una piantina bellissima.

Per prima cosa avrete bisogno di una mela matura. Per procedere avrete bisogno dei semi contenuti al suo interno. Dovrete prelevarli stando attenti a non danneggiarli, quindi, non inserite il coltello fino al centro della mela per tagliarla. Una volta procurati i semi prendete un contenitore (meglio se di vetro) e un tovagliolo di stoffa. Continuate con la lettura per conoscere tutto quello che dovrete fare per coltivarla!

Mele: come preparare la pianta da innestare in casa

Inserite il tovagliolo nel contenitore che avete selezionato e posizionateci i semi. Chiudete il tovagliolo e irroratelo con uno spruzzino contenete dell’acqua e poi chiudete il contenitore. Posizionate il contenitore in un punto della casa molto illuminato, ma non la luce diretta del sole.

Passato qualche giorno potrete notare che dai semi spunteranno le teste. A questo punto, piantate il seme in un vasetto. Giorno dopo giorno, la piccola piantina crescerà forte e sempre di più. Crescerà ancora e ancora e trascorsi tre mesi sarà molto rigogliosa. A sei mesi dovrà aver raggiunto, circa, i 10 cm.

Ovviamente, servirà ancora un po’ di tempo prima che possa essere innestata e solo dopo qualche annetto vi riuscirà ad offrire dei frutti buonissimi. Potete anche decidere di farla crescere travasandola in un vaso più grande senza piantarla direttamente nel terreno. Cosa aspettate! Se avete un giardino o un terreno, aggiungete oltre ai fiori e ad altre piante e alberi anche quello di melo. Provate a far crescere la piantina dal seme, in casa e preparatela al meglio per l’innesto o per la coltivazione in vaso!