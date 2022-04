Vanessa Incontrada: la sua è veramente una casa da sogno

Vanessa Incontrada, la sua casa è un sogno: la dimora dell’attrice rispecchia in maniera evidente il suo gusto e la sua solarità.

Dopo l’esperienza nella seconda stagione del reality Amazon Prime Video, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, Vanessa Incontrada è stata davvero protagonista in tv negli scorsi mesi.

L’Incontrada ha infatti iniziato la stagione televisiva conducendo Strisica la Notizia, per poi passare al grande ritorno a Zelig e infine, più di recente, a recitare come protagonista della fiction Mediaset Fosca Innocenti. Ma avete mai visto la casa della spagnola? Eccola, rispecchia davvero il suo gusto e tutta la sua solarità.

Vanessa Incontrada, la sua casa è un sogno: la dimora bellissima dell’attrice

Come sappiamo, sebbene sia nata a Barcellona, Vanessa (di origini italiane da parte di padre) è cresciuta tra la Spagna e Follonica; proprio nella sua Toscana continua a vivere ora l’attrice, in una villa assolutamente da sogno.

A quanto si vede dagli scatti pubblicati dall’Incontrada sui suoi profili social, la casa è composta da uno stile che mischia elementi country a quelli moderni, con delle ampie stanze in cui sono presenti delle grandi vetrate, capaci di illuminare molto l’ambeinte.

Inoltre, gli spazi sono riempiti non soltanto da divani per rilassarsi, ma anche da librerie piene di libri; una dimora che sembra davvero confortevole, dominata da tonalità quali il bianco e il nero e da linee essenziali.

Il punto forte dell’abitazione dell’attrice sembra essere il soggiorno, in cui è stata piazzata un’iconica lampada progettata da Achille Castiglioni e Pio Manzù nel 1971 per Flos; un pezzo davvero storico di design che conferisce all’ambiente un tocco davvero particolare.

Anche la cucina, molto ampia, è curata in ogni minimo dettaglio e presenta elementi in stile metrò in abbinamento con la modernità degli elettrodomestici presenti; uno spazio dove sicuramente la famiglia trascorre dei momenti insieme.

Casa veramente bellissima quella di Vanessa, comunque sempre impegnatissima col lavoro; i fan già attendono la seconda stagione di Fosca Innocenti e, magari, anche di rivederla alla conduzione di qualche programma televisivo.