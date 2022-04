Denti bianchi come appena usciti dal dentista con questo metodo veloce

Vediamo insieme un metodo per avere dei denti bianchissimi in modo molto veloce con un risultato incredibile.

A tutti noi piace avere un sorriso perfetto in alcune particolari situazioni che dobbiamo affrontare, ma spesso abbiamo paura del dentista o magari non abbiamo tempo o soldi per poterci andare.

Quindi noi vi vogliamo mostrare un metodo con il quale avere dei risultati incredibili, per quanto riguarda i denti bianchi in modo molto veloce e non assolutamente troppo difficile da fare.

Denti bianchi velocemente? Ecco come

Come abbiamo detto il sorriso è il nostro primo biglietto da visita e poi sorridere fa anche bene al nostro corpo, perchè rilascia delle endorfine e tutto sembra funzionare in modo migliore.

Anche dal punto di vista lavorativo è sempre bene essere sorridenti, perchè possiamo avere molti più consensi da chi lavora per noi o con noi, insomma il suo potere è enorme, ma come possiamo prendercene cura ogni giorno?

Come prima cosa dobbiamo lavare i nostri denti 3 volte al giorno, come indica il dentista, e poi ci sono vari modi per sbiancare il nostro sorriso, come sfregare una foglia di salvia o del bicarbonato sui denti, ma non funzionano molto.

Il primo toglie assolutamente un problema di alito cattivo ma non sbianca i nostri denti se non lo sono di loro, e stessa cosa anche il bicarbonato, che sembra rovini anche lo smalto, quindi bocciati.

E’ sempre bene, quindi rivolgersi al proprio dentista per trovare il metodo migliore per sbiancare i nostri denti, e ci potrebbe consigliare anche le mascherine sbiancanti per i denti, che si sono diffuse in questi anni.

Questo prodotto contiene perossido al 6% e si tengono per un tempo che va dai 60 ai 90 minuti, ed ovviamente cambia in base a quello che ci consiglia il nostro dentista o igienista, e mi raccomando non facciamo mai da soli.

Il gel che c’è all’interno ovviamente agisce sul colore del dente, cercando di attenuare le discromie che ci sono ed in questo modo sembreranno più bianchi i nostri denti, con un metodo che possiamo fare anche a casa.

Per qualsiasi dubbio o domanda poi ci aiuta direttamente il dentista con i suoi preziosi consigli e mi raccomando non siate mai pigri e lavate i vostri denti almeno 3 volte al giorno dopo i pasti principali.