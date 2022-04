Isola dei Famosi, naufraghi allo stremo: sta accadendo di tutto, la nuova edizione del reality show entra sempre più nel vivo.

Passati i giorni iniziali di ‘assestamento’ in Honduras, i naufraghi stanno iniziando a fare sul serio mentre cercando di sopravvivere nella nuova edizione dell’amato reality show di Canale 5.

Oltre a vivere lontano dai comfort a cui sono abituati, i naufraghi devono far fronte anche agli imprevisti che l’isola honduregna gli pone davanti; sta succedendo veramente di tutto, ad aggiornare ci pensano direttamente Alvin e la produzione.

Isola dei Famosi, naufraghi allo stremo: sta accadendo di tutto, gli aggiornamenti

In vista della nuova puntata condotta come sempre da Ilary Blasi, Alvin (l’inviato sul posto) e la produzione hanno deciso di aggiornare il pubblico, tramite social, sulla condizione dei naufraghi dopo il maltempo che ha invaso l’isola.

Forti piogge e raffiche di vento sono infatti di nuovo tornate in Honduras, mettendo a dura prova i vari concorrenti; ovviamente, tutti sono sotto lo sguardo attento della produzione, che garantisce comunque l’incolumità di ognuno.

Tutti i telespettatori sono preoccupati per i vari concorrenti in gioco, a cui si sono già affezionati; ad aggiornarli costantemente sia Alvin su Instagram che lo stesso account ufficiale del programma.

Come rivelato, continua in maltempo sull’isola mentre i naufraghi, equipaggiati di giubbotti antipioggia, cercano in maniera disperata di non far spegnere il fuoco, elemento per loro indispensabile; come se non bastasse poi, oltre alle condizioni climatiche avverse i naufraghi hanno dovuto fronteggiare anche un’invasione di granchi, che li ha impegnati per gran parte della notte.

La resistenza di ognuno viene messa sicuramente a dura prova, col pubblico da casa che fa il tifo per tutti i concorrenti rimasti al momento in gioco; superare questi momenti di crisi sarà sicuramente fondamentale sia per il gruppo che per ognuno di loro.

Nel frattempo, continua a far discutere la squalifica di Silvano Michetti; a smentire la motivazione della squalifica riportata da Mediaset però anche Ivano. La questione farà sicuramente ancora discutere almeno fino alla fine di quest’edizione.