Isola dei Famosi, si è scatenata una lite furibonda tra loro due: ecco cosa è successo in Honduras, nessuno se lo sarebbe aspettato.

Anche quest’anno, con la nuova edizione, L’Isola dei Famosi sta intrattenendo il pubblico, raccogliendo in tutto e per tutto l’eredità del Grande Fratello Vip. La squadra in studio composta da Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino sembra ben assortita e i naufraghi già stanno creando dinamiche interessanti.

E mentre il pubblico ama giorno dopo giorno sempre di più Ilona “Cicciolinina” Staller, una coppia è stata protagonista di una lite totalmente a sorpresa; ecco cosa è successo, nessuno se lo aspettava.

Isola dei Famosi, si è scatenata una lite furibonda tra loro due: cosa è successo

Mentre alcuni concorrenti sono già stati eliminati, la scorsa settimana ha fatto il suo ingresso nel programma la coppia formata da Guendalina e Edoardo Tavassi, fratello e sorella.

Ovviamente, il volto più noto tra i due è sicuramente quello di Guendalina, nota influencer ed ex-gieffina, oltre che ex-naufraga; i due hanno subito portato un carico di allegria ed entusiasmo in Honduras e sembravano molto affiatati, tanto che nessuno si aspettava una forte lite tra i due.

Anche nelle migliori coppie (che siano amorose oppure d’amicizia o formate da legami parentali) capita di litigare; proprio questo è successo a Guendalina ed Edoardo, con una lite iniziata quasi per gioco (con Guendalina intenta a sottolineare i difetti del fratello) e poi finita per diventare seria.

Edoardo ha infatti sbottato contro la sorella in confessionale, dichiarando addirittura di voler tornare a casa. “Ha un modo di dire le cose a volte che mi fa rosicare. Ciao Guendalì, Roma. Voglio tornare adesso a Roma. Chiamate la produzione. Guendalina, a me non mi va di sentire stron**te. Io sento stron**te e respiro, le sento e respiro. Poi esplodo” le parole di Edoardo.

Guendalina ha definito il tutto “allucinante”, ma poi la situazione sembra essersi tranquillizzata; dopo essersi sfogato con Clemente Russo, Edoardo è tornato in confessionale ed ha parlato con maggiore lucidità.

“Domani mi rifarà inc**zà, perché è così. E dopodomani rifaremo pace, poi me rinc**zo n’altra volta. Sarà sempre così. Fratello e sorella, fine“ spiega Edoardo. Una normale lite tra fratelli, insomma, a cui pare dovremo abituarci!