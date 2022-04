Dolori addominali e mal di testa: potresti avere questa allergia difficile da riconoscere

Se hai frequenti dolori addominali e mal di testa le cause potrebbero essere molteplici. Ecco quale allergia potresti avere.

Il nostro corpo è vulnerabile a condizioni esterne che potrebbero condizionarne la salute e l’integrità. Dunque, è importantissimo scoprire quali sono le cause che fanno più male al nostro corpo e che mettono maggiormente in pericolo la nostra salute.

Esistono diverse sostanze, infatti, che possono provocare dolore addominale e mal di testa, causando in noi una grave preoccupazione.

Dunque, se registri questi sintomi in maniera molto frequente, potrebbero esserci cause che dipendono da questa allergia. Ecco di cosa stiamo parlando.

Dolori addominali e mal di testa, la causa potrebbe essere questa allergia

Non sempre è facile risalire alla causa di un dolore o di un malessere, soprattutto nei casi in cui questi si confondano con sintomi piuttosto comuni. Tuttavia, se hai spesso dolori addominali e mal di testa, la colpa potrebbe essere di questa allergia.

Nella nostra vita, infatti, entriamo in contatto con miliardi di microrganismi che potrebbero anche causarci dei disturbi. È dunque molto importante capire quali sono gli agenti che più possono inficiare sulla nostra salute e causare sintomi come dolore addominali, mal di testa e diarrea.

Al contrario di quanto si pensa, l’allergia da nichel è un fenomeno particolarmente diffuso tra la popolazione mondiale. Questa allergia, infatti, coinvolge milioni di persone che, almeno nella maggior parte dei casi, ne sono inconsapevoli.

Questa sostanza è particolarmente presenza in frutta e verdure comuni. Infatti, possiamo trovare quantità elevate di nichel in legumi, kiwi, spinaci, asparagi e pomodori. Inoltre, il nichel è presente anche in cioccolata, cacao e noci.

Ma non solo, a volte anche il recipiente di metallo in cui è contenuto il prodotto potrebbe rappresentare un problema per la nostra allergia. Anche l’acqua, in alcuni casi, potrebbe rilasciare nichel dopo essere entrata in contatto con rocce e le varie condutture idriche.

Per individuare questa allergia, è necessario ricorrere alla cosiddetta patch test. Si tratta di un cerotto appositamente realizzato che rilascia piccole quantità di nichel. Dopo la sua applicazione, in base alla reazione della pelle, si può infatti stabilire se si ha questa allergia o meno.