Isola dei famosi: la notizia che nessuno si aspettava

Mediaset ha preso la sua decisione contro uno dei concorrenti presenti a L’Isola dei Famosi. Chi è e cosa è successo?

Non ha fatto in tempo ad entrare che uno dei concorrenti deve tornare subito a casa. Aveva fatto il suo ingresso a L’Isola dei Famosi 2022 Silvano, cantante dei Cugini di Campagna, solo poco tempo fa.

Molti telespettatori, però, si sono accorti da subito che il cantante aveva detto una bestemmia, ma nessuno sembrava essersene accorto.

Ma dai social, è sparito il video del suo arrivo. E il motivo è presto detto. Canale 5, dopo un’attenta analisi del video incriminatorio sembra aver preso una decisione molto importante.

Insieme a Mediaset, infatti, ha deciso di espellere Silvano. La comunicazione ufficiale è arrivata poco fa e sui social si può leggere il seguente comunicato “A seguito di attente verifiche, effettuate sugli avvenimenti accaduti durante la scorsa puntata, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano de ‘I Cugini di Campagna’ per l’espressione blasfema pronunciata durante la diretta”.

Poco più di 24 ore, l’artista deve lasciare Honduras e tornare a casa. Ma dato che era entrato in coppia con il suo amico e collega Nick, anch’egli componente de I Cugini di Campagna, non è molta chiaro la sua sorte.

Mediaset e Canale 5 hanno preso la loro decisione: il primo espulso de L’Isola dei Famosi

Infatti, ancora non si sa se può rimanere su Playa Accopiada, dove i concorrenti giocano in coppia o se dovrà recarsi su Playa Sgamada, dove, invece, i concorrenti rimasti stanno affrontando questo gioco da soli.

Sicuramente si saprà di più martedì prossimo quando Ilary Blasi condurrà una nuova puntata del reality Show, L’Isola Dei Famosi. In studio con lei ci saranno come sempre i suoi amici e compagni di viaggio in questa avventura, Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

E proprio quest’ultima è stata protagonista di un battibecco con l’attore e concorrente Nicolas Vaporidis, che si era rivolto all’opinionista con il termine “Caro”. Capito l’errore, però, l’attore ha chiesto subito scusa: Luxuria non ha potuto far altro che accettare le sue scuse.

Insomma, dopo l’espulsione di Silvano, cosa succederà nella nuova puntata de L’Isola dei Famosi? Verrà sostituito oppure il suo compagno e amico Nick dovrà lasciare Playa Accopiada per recarsi Playa Sgamada?

Martedì prossimo, Lady Totti ci scioglierà ogni dubbio!