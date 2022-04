Il paradiso delle signore: Adelaide e Gemma contro Marco

Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda l’amato programma che va in onda sulla rai all’interno del noto magazzino di moda.

Anche oggi, 12 aprile, abbiamo modo di vedere una nuovissima puntata del Paradiso delle signore, dove sembra che la fine della relazione tra Marco e Gemma non sia stata presa molto bene da parte di tutti.

La Venere ha dichiarato guerra alla sorellastra, ma nemmeno la contessa sembra essere molto felice, vediamo quindi insieme che cosa avremmo modo di vedere oggi, e che sicuramente ci lascerà senza parole.

Adelaide e Gemma contro Marco

Iniziamo con il dire che la data del grande giorno, per quanto riguarda la coppia formata da Salvatore ed Anna è ormai fissata ed i due contano i giorni che mancano per il grande evento.

Salvo sta cercando di rendere tutto perfetto e cerca l’aiuto dell’amico Marcello, e gli chiederà di fare da testimone nel suo grande giorno, ed ovviamente accetterà essendo onorato di questo ruolo.

Armando, nel mentre, ha accettato di aiutare Marcello per preparare una sorpresa ad Anna, ovvero regalarle un anello di fidanzamento ma con una festa in grande stile, ma sembra che non tutto stia andando come lui pensava, anzi.

Per la Contessa, invece, il buon nome della famiglia è tutto e sicuramente uno scandalo non è nelle cose che rientrano, anche se è stato il suo adorato nipote a fare tutto, e decide quindi di mettersi dalla parte di Gemma per cercare di aiutarla a riconquistare il ragazzo.

La venere vuole assolutamente ritornare con il suo amore anche se ha il cuore a pezzi per colpa della sorellastra, e potrebbe anche usare l’informazione che lei conosce, ovvero che Gloria è la vera madre di Stefania.

Adelaide è assolutamente pronta a qualsiasi cosa per punire il nipote ribelle che può causare uno scandalo nella sua famiglia!

Arrivando invece a Dante è riusciti nella conquista del cuore di Beatrice, e sta cercando di convincere il cognato ha mettere da parte i rancori e dare una possibilità al socio che di certo non voleva.

Ovviamente il Romagnoli, anche se prova un sentimento per la ragazza, sta pensando ad un nuovo piano per far arrabbiare il direttore del Paradiso, come è al suo solito, perchè per lui è importante la vendetta.

Sta infatti progettando d aprire alcuni negozi con il nome del Paradiso delle Signore in America, ma senza informare direttamente Vittorio, ma Beatrice, forse si accorge che qualcosa sta accadendo.

Non ci resta che attendere e vedere i prossimi episodi in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rai1.