Acqua alla cannella: 10 benefici che non immagini

Acqua alla cannella: sai perchè fa bene? Ecco tutti i motivi per cui dovresti berne una tazza al giorno! Scopri la ricetta per prepararla.

Avrete più o meno tutti sentito parlare della cannella. Una spezia dalle molteplici proprietà che possiede dei benefici eccezionali. Non piace di certo a tutti, ha un sapore particolare. Vine usata moltissimo in cucina sia per arricchire alcune pietanze o dei dolci, che per preparare delle ottime tisane. (Se ti interessa conoscere anche delle informazioni sugli integratori a base di cannella —> apri il link su un’altra scheda.)

Abbiamo pensato di elencarti, intanto, alcune delle principali proprietà di questa spezia:

antiossidanti

antibatteriche, virali e micotiche

antiinfiammatorie

Visto che rappresenta un ottimo rimedio naturale, grazie ai suoi principi attivi, oggi, scoprirai un’altro tipo di preparazione interessante per assumerla. L’acqua alla cannella. Prima di conoscere la ricetta per la sua preparazione ti elenchiamo alcuni vantaggi che ti convinceranno a non poterne fare più a meno! Ecco spiegato perchè dovresti berne una tazza al giorno…

Acqua alla cannella: tutti i benefici!

Tumori: interferisce con una proteina che ne sviluppa la comparsa. Questo è quanto afferma il “City of Hope”.

interferisce con una proteina che ne sviluppa la comparsa. Questo è quanto afferma il Glicemia: è in grado di regolare la presenza degli zuccheri nel sangue.

è in grado di regolare la presenza degli zuccheri nel sangue. Intestino: lo regola e ne favorisce il benessere. L’apporto di liquidi, poi, favorisce un’ottima idratazione.

lo regola e ne favorisce il benessere. L’apporto di liquidi, poi, favorisce un’ottima idratazione. Parkinson: è in grado di rallentare la progressione della malattia. Questo è quanto afferma uno studio pubblicato sul “Journal of Neuroimmune Pharmacology”.

è in grado di rallentare la progressione della malattia. Questo è quanto afferma uno studio pubblicato sul Pelle: ne migliora il tono e aiuta a contrastare la comparsa dell’acne perchè ha un ottimo potere antibatterico.

ne migliora il tono e aiuta a contrastare la comparsa dell’acne perchè ha un ottimo potere antibatterico. Perdita di peso: è un ottimo “spezza fame”.

è un ottimo “spezza fame”. Dolori mestruali: riesce a ridurli, in parte. Questo è quanto afferma uno studio del “National Center for Biotechnology Information”.

riesce a ridurli, in parte. Questo è quanto afferma uno studio del Sistema immunitario: lo potenzia grazie alla presenza dei polifenoli, antiossidanti e altre sostanze.

lo potenzia grazie alla presenza dei polifenoli, antiossidanti e altre sostanze. Dolore ed infiammazioni: lenisce i fastidi alla gola, sensazione di bruciore o altro fastidio. Aiuta anche chi soffre di dolori muscolari o articolari.

Ecco la ricetta dell’acqua aromatizzata

Ingredienti:

2 mele biologiche

2 bastoncini di cannella

1 brocca d’acqua

Preparazione:

Lavate le mele e tagliatele, senza sbucciarle, a pezzi grandi. Riempite una brocca d’acqua e inserite le mele e i due bastoncini di cannella. Lasciate riposare il composto in frigorifero per tutta la notte. Il giorno dopo la vostra bevanda sarà pronta per essere consumata!