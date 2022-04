Pasqua, come decorare la tavola facilmente ma stupendo tutti: ecco le sorprendenti idee per aumentare l’allegria durante la festa.

La primavera porta le belle giornate, che si allungano anche; il periodo diventa perfetto per giornate all’aria aperta oppure gite fuori porta con amici, parenti e anche coi propri bambini.

Questa stagione è anche però dominata dalla Pasqua, che in molti aspettano sempre con ansia; tra uova di cioccolato e colombe pasquali, vi siete già chiesto come decorare la tavola per i pranzi in compagnia? Ecco qualche idea facilmente realizzabile per stupire tutti quanti.

Pasqua, come decorare la tavola facilmente ma stupendo tutti: le idee

Le feste portano sempre gioia ed allegria e, in vista di pranzi e cene, sono tante le famiglie che vogliono, ovviamente in accordo col tipo di festività. Passato il Natale, tra argento, rosso e oro, è tempo ora di pensare a come decorare la tavola pasquale; per le tonalità da scegliere, sono consigliabili colori chiari e luminosi, che rimandino alla primavera.

Per arricchire la nostra tavola, possiamo posizionare delle piccole uova di cioccolato vicino ad ogni coperto, oppure posizionare in punti omogenei della tavola dei fiori stagionali, in modo da dare ancora più colore.

Quanto al segnaposto, si può utilizzare un portauovo, su cui magari posizionare un uovo sodo decorato in maniera diversa; in questo modo, ogni commensale avrà un suo proprio uovo (e annesso portauovo) decorato in maniera unica! In alternativa, si possono utilizzare ancora dei fiori di stagioni, più eleganti ma forse meno ‘colorati’.

Immancabile poi, per ogni festività che si rispetti, un centro tavola a tema: in questo caso, potete ancora optare per i fiori (affidandovi magari al vostro fioraio di fiducia) oppure decidere di dare sfogo alla fantasia realizzandolo col fai da te.

In quest’ultimo modo, possono essere convinti anche i bambini; ci sono diversi modi creativi per realizzare centri tavola meravigliosi, dalla decorazione di un cestino di cartone (in cui magari riporre altri ovetti di cioccolato) alla scelta di cestini da ornare a proprio piacimento. Date sfogo all’immaginazione e, soprattutto, godetevi la Pasqua con le persone a voi care!