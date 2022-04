Uomini e Donne: torna Federica? Ecco cosa sta accadendo, l’ex-corteggiatrice di Matteo Ranieri potrebbe di nuovo far parte del dating show.

Negli ultimi mesi, una delle protagoniste del trono classico di Uomini e Donne è stata sicuramente Federica Aversano, una delle prime corteggiatrici di Matteo Ranieri.

La ragazza è arrivata in studio per corteggiare il tronista ed ha mostrato sin da subito la sua personalità; tra alti e bassi, alla fine la sua storia con Matteo non è andata a buon fine e la scelta di Ranieri è ricaduta su Valeria. L’Aversano è però pronta a tornare?

Uomini e Donne, torna Federica? Cosa sta accadendo

Durante la scelta di Matteo Ranieri, Federica è apparsa piuttosto indispettita; alla ragazza non è piaciuto l’atteggiamento finale del tronista e si è sentita presa in giro.

Mentre Tina ha dato della ‘pesante’ alla ragazza, Gianni ha cercato di capire il suo punto di vista e la sua reazione, stessa cosa fatta dalla De Filippi; la conduttrice ha sempre provato a mediare tra lei e il tronista, cercando anche di interpretare i suoi pensieri.

Stando a quanto riportato da Mondo Tv 24, la ragazza potrebbe presto tornare proprio su diretto invito della De Filippi, che potrebbe proporre a Federica due ruoli; o, quello più logico, di tronista, oppure quello di dama del parterre.

Quest’ultima ipotesi non è da escludere, considerando come proprio subito dopo la scelta Alessandro Vicinanza (ex-frequentazione di Ida Platano) abbia espressamente manifestato l’interesse di conoscerla.

Federica non si è detta pronta, ma chissà che la risposta non sia stata dettata dall’emozione del momento e abbia ora cambiato idea; in studio, potrebbe proprio magari tornare inizialmente come frequentazione di Alessandro, oppure come una qualsiasi dama del parterre.

L’ipotesi più concreta resta comunque quella del trono, dove andrebbe ad affiancare Luca Salatino (già avanti nel percorso) e Veronica Rimondi, new entry del programma di queste ultime settimane. Federica sembra pronta a tornare e, con la sua personalità, a farsi notare ancora; la rivedremo davvero presto di nuovo al dating show?