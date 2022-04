Uomini e Donne: la scelta della dama lascia senza parole

Un’ex dama del parterre femminile ha deciso di dare una svolta alla sua vita: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Negli studi di Uomini e Donne abbiamo conosciuto una miriade di personalità diverse, eppure sembra che l’unico destino degli ex partecipanti sia quello di diventare influencer. Che siano partecipanti del Trono Over, oppure più semplicemente ex tronisti e corteggiatori, ormai il web business ha sostituito gran parte dei lavori più umili, anche per chi appare in televisione per pochi mesi.

Del resto, i programmi condotti da Maria De Filippi cavalcano l’onda del successo da più di vent’anni: ogni trasmissione finita nelle mani di Queen Mary si è trasformata in oro, in tutti i sensi. Da Uomini e Donne a Temptation Island, per poi passare ad Amici e C’è posta per te – chiunque si ritrovi in quello studio finisce per essere considerato un personaggio pubblico. Eppure, un’ex dama del parterre femminile ha deciso di rompere questo schema monotono, utilizzando la propria influenza su Instagram per perseguire obiettivi civili. Stiamo parlando di Ursula Bennardo, la quale ha deciso di dedicarsi alla politica.

Ursula Bennardo, da Uomini e Donne all’impegno politico

Ebbene sì, la donna che vanta la conquista di Sossio Aruta ha deciso di dedicarsi alla politica, occupandosi della campagna per la città di Taranto. E pensare che la prima volta che Ursula fece la sua apparizione in tv, fu in occasione della sua partecipazione a Uomini e Donne. La giovane mamma voleva conquistare il Don Giovanni del programma, convinta che sarebbe riuscita a portarselo a casa. Fu proprio così ed ora quella donna determinata ha deciso di sfruttare al massimo la sua tenacia per qualcosa di utile.

In occasione della sua intervista a PiùDonna, Ursula Bennardo ha pronunciato le seguenti parole: “Sono tarantina e mamma di quattro figli tarantini. […] Mi ritrovo per cui a vivere la mia città sotto tutti gli aspetti” – e continua – “La mia città ha bisogno di qualcuno che come me non sia un politico, ma un semplice cittadino che venga ascoltato e possa far parte della squadra che amministra la nostra città”. L’ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne infatti, affiancherà il candidato sindaco Walter Musillo.

L’amore per la sua terra è evidente e Sossio si dice molto orgoglioso della compagna e futura moglie. La donna inoltre ha deciso di difendere la cultura tarantina con tutta se stessa, promuovendo la campagna attraverso i suoi profili social: “Taranto è cultura, storia e bellezza, nonché un mare invidiabile al mondo. Una città che avrebbe un potenziale turistico incredibile e posti di lavoro per tutti i cittadini […] Sento di non poter stare più ferma a osservare passivamente. Ma di avere la determinazione e la tenacia e la combattività che mi può permettere di essere in parte attiva”.