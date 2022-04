Festival di Coachella: ecco il costo dei biglietti e come fare per averli

Ti piacerebbe partecipare al Festival di Coachella? La data d’inizio è sempre più vicina, ecco quanto costa il biglietto e come fare per acquistarlo.

Il Festival di Coachella è uno degli eventi più attesi dell’anno e per fortuna anche nel 2022 si farà. Non rimane molto tempo per organizzare il tutto, quindi se volete acquistare i biglietti al più presto dovete assolutamente continuare a leggere questo articolo. Oggi sveleremo tutto quello che c’è sapere su questo straordinario concerto.

Anche quest’anno è già tutto pronto per il Festival di Coachella, si tratta di uno degli eventi più attesi di sempre e non solo per gli artisti che si esibiranno. Infatti si tratta di una di quelle manifestazioni considerate ormai storiche a cui non si può di certo mancare.

Le date da tenere a meno sono: il 15, il 17, il 22 e il 24 Aprile 2022 ma non preoccupatevi, se ancora non vi siete organizzati c’è ancora il modo di acquistare i biglietti.