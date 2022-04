Georgina Rodriguez: ecco la cifra che le da Cristiano Ronaldo

E’ la compagna di vita di uno degli uomini più ricchi al mondo: ecco la cifra che Cristiano Ronaldo spende per Georgina Rodriguez.

Stiamo parlando di una delle donne più invidiate del mondo dello spettacolo e dello show business, la modella di origini spagnole che è riuscita a conquistare il cuore di uno dei più grandi campioni del calcio internazionale, Cristiano Ronaldo. Ad oggi, i due sono inseparabili e sono riusciti a costruire una splendida famiglia. Tra yacht, ville di lusso, vacanze da far invidia i reali di Inghilterra, la famiglia Ronaldo vanta una notevole ricchezza grazie agli introiti del mago del pallone.

Georgina Rodriguez vive coccolata dalle attenzioni del compagno di una vita, il quale – non contento della miriade di lussi di cui già gode la coppia – ha deciso di destinare un assegno mensile alla modella, in modo da permetterle di autogestirsi come meglio crede. Stiamo parlando di una cifra folle, un valore che molte persone riescono ad accumulare dopo anni di lavoro. Georgina percepisce quella cifra ogni mese!

Georgina Rodiguez: l’assegno mensile di Ronaldo è da capogiro

La fortuna di Cristiano Ronaldo è sotto gli occhi di tutti, ma ciò che lo rende distante dalle critiche è che tutto l’oro accumulato è frutto di un duro lavoro e di un ragazzo appassionato che riuscì a fare della sua determinazione un’arma vincente. Come se non bastasse, il mago del pallone ha conquistato una serie di successi anche dal punto di vista personale: nel 2010 è venuto al mondo (da madre sconosciuta) il primogenito Cristiano Jr, dopodiché è stata la volta di Mateo ed Eva da madre surrogata, veniamo poi nel 2017 quando Georgina mise al mondo la piccola Alena ed ora la coppia aspetta l’arrivo di due gemelli.

Potremmo quasi paragonarli ad Angelina Jolie e Brad Pitt, una coppia diventata iconica che che ha trasformato la fortuna economica nell’occasione per costruire una bella famiglia allargata (speriamo che Georgina e Cristiano Ronaldo non facciano la stessa fine). In ogni caso, tornando a noi, come abbiamo detto precedentemente Georgina percepisce un sostanzioso assegno mensile da parte di Cristiano Ronaldo, in modo da arrotondare gli introiti da modella e poter vivere una vita ancora più tranquilla. La cifra vi lascerà senza parole.

Stiamo parlando di ben 100 mila euro al mese! Direte niente rispetto al guadagno di Ronaldo, dovete però ricordarvi che quei 100 mila euro sono tutti in più, rispetto alla vita lussuosa che Georgina vive insieme al compagno. Insomma, niente male per la modella spagnola, una fortuna che molte donne invidierebbero.