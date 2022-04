Albano: il primo lavoro che nessuno immagina a Milano

Il famoso cantante conosciuto in tutto il mondo svela la sua vita all’inizio della sua carriera. Ecco il lavoro che faceva prima di diventare famoso.

Albano Carrisi insieme alla sua ex moglie Romina Power hanno segnato la storia della musica intaliana per molti anni. Una delle coppie musicali più famose e amate. Spesso vediamo Albano in televisione protagonista di alcune interviste oppure come concorrente in alcuni famosi show. La sua fama continua ad attirare i fan.

Ma ripercorriamo la sua carriera fin dall’inizio.

La storia della carriera di Albano Carrisi

Il successo per Albano Carrisi arriva nel lontano 1965 quando viene presentato il suo primo disco. Affianca poi nei suoi show Adriano Celentano. Nel 1967 vince il premio per la sua canzone “Nel sole”.

Il suo personaggio è famoso non solo per le bellissime canzoni che ha interpretato nel corso degli anni e della sua lunga carriera, ma anche perché è sempre ospite di molti programmi televisivi.

Dalla Rai a Mediaset ha partecipato veramente a tanti show come “The Voice Senior” in Rai oppure la trasmissione Mediaset “Amici”. Resta sempre un personaggio molto amato dal pubblico.

Dopo il matrimonio con Romina Power, ha avuto per tanti anni, senza sposarla, la compagna Loredana Lecciso. Nessuno sa però cosa facesse realmente prima di diventare uno dei cantanti più famosi non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Sappiamo che quando aveva solo 12 anni scrisse la sua prima canzone dal titolo “Addio Sicilia”. Prima d’intraprendere la professione di cantante e poi anche quella di attore (con diversi film accanto alla sua ex moglie Romina Power) ha lavorato a Milano in un ristorante dal nome “Il Dollaro”.

Proprio qui incontra il produttore Pino Massara. Il ristorante era frequentato da persone allora molto influenti, fu proprio questa la sua fortuna, quella di essere stato notato per la sua bravura canora.

Essendo stato notato da Massara, quest’ultimo lo invita a partecipare a un provino proprio nella casa di produzione Massara-Celentano. A quel tempo stavano ricercando dei talenti musicali.

Da quel provino tante cose sono accadute nella vita di Albano Carrisi che lo hanno reso una delle voci più belle della musica italiana che ha portato ovunque nel mondo. Albano è partito davvero dalla gavetta per poi approdare a un successo straordinario ancora oggi.