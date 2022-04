Amadeus, non era mai successo ai Soliti Ignoti: rimangono tutti malissimo

Amadeus, non era mai successo ai Soliti Ignoti: davvero incredibile, il conduttore è rimasto sbalordito insieme al pubblico.

I Soliti Ignoti è ormai da anni uno dei game show più apprezzati della Rai, anche grazie alla bravura di Amadeus nel condurre; l’uomo è ormai un volto di punta della Rai e anche in fascia preserale sembra dominare la scena.

Di recente, al programma è successo qualcosa di veramente mai visto prima; per questo il pubblico e il conduttore stesso sono rimasti sbalorditi, emozioni a non finire.

Amadeus, non era mai successo ai Soliti Ignoti: davvero incredibile

Nella puntata di domenica 3 aprile, Amadeus ha deciso di ospitare un vip tra i concorrenti del suo programma; questa volta, in studio con lui ha giocato Valerio Lundini, giovane comico e conduttore televisivo molto amato e conosciuto in Rai.

Cercando di vincere qualcosa per beneficienza, Lundini si è messo in gioco come concorrente sfiorando davvero un’impresa epica, che avrebbe fruttato diversi soldi per l’associazione benefica in questione.

Intrattenendo e dando spettacolo, il comico indovinando identità su identità è riuscito ad accumulare una delle cifre più alte mai viste all’interno del programma, ovvero la bellezza di 220.000 euro, che poi Lundini ha deciso addirittura di raddoppiare al momento del gioco finale, portandola a 440.000 euro.

Un montepremi altissimo, che ha spinto sia il conduttore che tutto il pubblico a fare il tifo per lui. “E’ una delle cifre più alte mai viste qui a Soliti Ignoti” le parole di Amadeus, che ha seguito la sfida finale con la stessa suspance ed emozione del pubblico.

Purtroppo alla fine, le aspettative di tutti sono rimaste delusi e Lundini non è riuscito a portare a casa la cifra altissima; il comico ha sbagliato a individuare il figlio del parente misterioso ed è dunque tornato a casa a mani vuote, lasciando a tutti (specie perché la cifra sarebbe stata devoluta in beneficienza) con l’amaro in bocca. Qualche altro vip, oppure classico concorrente, riuscirà a ripetere l’impresa di Lundini e portarla a termine fino in fondo?