Spesa: ecco i trucchi per spendere pochi soldi alla settimana

Per molte famiglie italiane fare la spesa è diventato un vero e proprio dramma, purtroppo mentre gli stipendi rimangono sempre gli stessi, i prezzi continuano ad alzarsi. Ecco perché oggi vi sveleremo 6 semplici trucchi che vi permetteranno di risparmiare qualche euro al supermercato.

I primi due che andremo ad analizzare trattano un concetto semplice ma allo stesso tempo fondamentale, ovvero la pianificazione. Per prima cosa bisogna tenere conto dello stipendio per valutare di quanto possano essere le uscite. Poi andiamo a pensare alle altre spese, quindi Mutuo o affitto, spesa alimentare, spese fisse e spese ricreative.

Ora andiamo ad individuare la parte di stipendio da utilizzare per la spesa al supermercato, di questo bisogna dividere la cifra per le 4 settimane del mese. Grazie a questo calcolo avremo l’importo da poter spendere settimanalmente.

Spesa: ecco 6 trucchi per risparmiare

Il primo è sicuramente quello di non cadere vittime delle strategie di marketing dei rivenditori. Quindi non fatevi ingannare dalle offerte, leggete sempre bene quello che vi viene proposto.

Il secondo trucco riguarda l’orario in cui andare a fare la spesa, il consiglio è quello di farla nell’orario di pre-chiusura, infatti spesso i rivenditori mettono in offerta moltissimi prodotti in fase di chiusura.

Il terzo trucco riguarda la carta fedeltà, cercate sempre di utilizzarla per usufruire di promozioni e offerte.

Infine, vi ricordiamo che esistono anche dei sostegni economici previsti dal legislatore nazionale e/o locale per aiutare i cittadini in difficoltà.

Nel primo caso potete utilizzare la carta acquisti INPS o il reddito di cittadinanza. Per ottenere queste agevolazioni è necessario rispettare precisi requisiti e fare domanda all’Istituto di Previdenza.

Nel secondo caso il vostro Comune ha erogato dei buoni spesa, anche in questo caso dipende ci sono delle regole ben precise per poter ottenere l’agevolazione. Se volete maggiori informazioni non vi resta che informarvi tramite il sito o l’ufficio del vostro comune.