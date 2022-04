Correre sul tapis roulant fa bene ma non commettere questi 3 errori: ecco i consigli per non sbagliare e farlo nel modo giusto.

Il tapis roulant è sicuramente uno degli attrezzi sportivi più utilizzati per il riscaldamento in palestra; prima e dopo la sala pesi, sono in molti che utilizzano questo strumento per correre, con le impostazioni a seconda dell’allenamento specifico.

Il tapis roulant può essere però utilizzato anche in casa; dopo l’acquisto, si può mettere nel proprio appartamento ed esercitarcisi sopra quotidianamente, facendo però attenzione a non fare questi tre errori.

Correre sul tapis roulant fa bene ma non commettere questi 3 errori: fate molta attenzione

Che lo si usi in casa o in palestra, in primis prima di salire sul tapis roulant è importante fare attenzione alla sicurezza; indossiamo delle scarpe adatte da corsa, leggere e basse e iniziamo gradualmente, magari anche solamente camminando.

Col tempo, si aumenterà poi magari la velocità e il tempo della corsa; iniziando l’allenamento però, bisogna fare attenzione a non commettere questi errori, partendo dal saltare il riscaldamento. Prima di salire sull’attrezzo infatti, si può dedicare qualche minuto allo stretching in modo da riscaldare i muscoli ed evitare di farsi male.

Inoltre, quando si corre sul tapis roulant, bisogna fare molta attenzione a mantenere la postura corretta; l’attrezzo è sicuramente molto utile per fare attività fisica, ma per correre bisognerebbe stare al centro del tapis roulant senza evitare di gettare la schiena all’indietro oppure troppo in avanti.

Per mantenere un ottimo equilibrio è bene avere le braccia libere; per questo, l’ultimo consiglio è quello di evitare di fare troppo affidamento sugli appoggi laterali, specie se si corre.

Li si può utilizzare di tanto in tanto specie durante la camminata, ma con la corsa meglio evitare; le braccia libere permettono di mantenere una postura corretta, senza avere problemi ai fianchi e alle stesse braccia.

Con qualche piccola accortezza, possiamo utilizzare al meglio il tapis roulant e mantenerci in forma allenandoci con costanza giorno dopo giorno; muoversi fa bene al corpo, ma anche alla mente e allo spirito.