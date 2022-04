Il cantante mascherato 2023: è arrivata la decisione finale

Il cantante mascherato 2023, rischio cancellazione: finalmente si è saputa la decisione sulle sorti del programma. Ci sarà una quarta edizione?

È arrivata la notizia della decisione finale. Lo ha confermato TvBlog, “Il cantante mascherato 4” si farà. Il programma condotto da Milly Carlucci trasmesso su Rai Uno, in prima serata, era a rischio cancellazione. Complice l’indice degli ascolti relativi alla terza edizione, molto più basso di quelle delle prime due. Il pubblico ed i telespettatori del piccolo schermo, che si sono appassionati al programma, nel corso di questi anni, potranno stare tranquilli. Ci saranno nuovi artisti mascherati pronti a tenergli compagnia.

Non sono escluse ipotesi su un cambio di format, viste le critiche ricevute nel corso dell’edizione di quest’anno. L’apice viene raggiunto solo nei momenti degli smascheramenti. Mancano ancora degli elementi forti all’interno dello spettacolo di varietà. Stupenda, invece, la conduttrice. Milly è una vera professionista, sia come conduttrice che come direttore artistico. Ha maturato grossa esperienza, d’altronde ricopre gli stessi ruoli anche in “Ballando con le stelle”.

Il cantante mascherato 2023: si farà. Quando è prevista la messa in onda della 4ª edizione?

La quarta edizione del show musicale riprenderà nello stesso periodo d’inizio delle scorse edizioni. A farlo sapere è sempre Blogo. Trattasi, indicativamente, dei mesi di febbraio e di marzo. Non possiamo ancora sapere con certezza quante saranno le puntate previste per l’edizione del 2023.

Potremmo venire a conoscenza di qualcosina a partire dalla stagione autunnale. Chissà se usciranno allo scoperto anche i nomi dei possibili componenti della giuria, a patto che Milly non decida di stravolgere totalmente il gruppo evitando di richiamare all’appello: Flavio Insinna, Arisa, Caterina Balivo e Francesco Facchinetti.

Ballando con le stelle: trapelate indiscrezioni anche sul periodo di messa in onda di questo programma

Oltre ad Il cantante mascherato, sono arrivate conferme, sempre da Blogo, sulla messa in onda della nuova edizione di Ballando con le stelle. Il via è previsto per la stagione autunnale anche perchè non vedremo giocare gli azzurri nei prossimi Mondiali di calcio. Il programma non si fermerà a costo di iniziare un’ora dopo, alle 21.45! Al momento, possiamo solo aspettare ulteriori risvolti e indiscrezioni su entrambi i programmi.