Bambola Ramona ha cambiato completamente vita, eccola oggi

Ramona Chorleau in arte conosciuta come Bambola Ramona è stata per un lungo periodo un volto noto della tv. Oggi è sparita dal mondo dello spettacolo e a rivelare i reali motivi è stata proprio lei grazie ad una lunga intervista a Dagospia.

In molti la ricorderanno come la showgirl che sfoggiava abiti scollatissimi e cortissimi, in realtà adesso conduce una vita molto diversa da come ci aspetteremmo. Infatti lavora all’ospedale Molinette di Torino e ha due bellissime gemelline.

Possiamo dire che ha dovuto reinventarsi, perché come spesso accade ai professionisti del mondo dello spettacolo, ad un certo punto il suo telefono ha smesso di suonare e non ha più ricevuto inviti in tv.

Vediamo nel dettaglio le sue parole e come mai è stata allontanata dal piccolo schermo.

Bambola Ramona confessa “sono stati anni difficili”, ecco cosa fa oggi

Oggi Bambola Ramona ha 39 anni e ha cambiato drasticamente la sua vita, purtroppo con il passare degli anni la sua popolarità è andata sempre più in declino. Inevitabilmente la showgirl ha dovuto pensare ad un modo per andare avanti, così si è rimboccata le maniche e ha trovato un lavoro molto lontano dal suo mondo di appartenenza.

Infatti oggi lavora in ospedale, proprio lei ha rivelato a Dagospia come sia cambiata la sua vita e quali sono stati i motivi del suo allentamento dalla tv.

L’ex volto televisivo ha spiegato di aver svolto ogni lavoro con passione, purtroppo ad un certo punto non è stata più chiamata nei programmi e così ha dovuto trovare un piano b “Sono stati anni difficili non lo nascondo, il successo è svanito e io mi sono dovuta reinventare e ripartire da zero, imparando ad accontentarmi“.

Bambola Ramona ha anche ammesso il desiderio di tornare a lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non con come valletta, questa volta sceglierebbe un altro tipo di percorso professionale, oggi ha due bellissime bambine e si occupa della logistica all’interno del ramo sanitario.