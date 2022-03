Amadeus, ecco la decisione della Rai: davvero incredibile, novità sul futuro di uno dei conduttori di punta della nostra tv.

Anno dopo anno, Amadeus pare aver preso il posto di Carlo Conti come uomo di punta della Rai; la scelta di affidargli la conduzione del Festival di Sanremo si è rivelata vincente, tanto che da tre edizioni fa il pieno di ascolti.

A quanto pare però, sarebbe arrivata una decisione davvero incredibile da parte della Rai per il suo futuro; ecco le entusiasmanti novità in arrivo per l’amato conduttore di Ravenna.

Amadeus, ecco la decisione della Rai: incredibile, più presente che mai

Amadeus pare avere ancora voglia di stupire tutti quanti, tuffandosi sempre in nuovi e vecchi progetti; dopo il grande successo di questo Festival, pare che Amadeus stia già pensando alla prossima stagione televisiva, e non soltanto per l’amata e attesa kermesse musicale.

Stando a quanto riporta TvBlog infatti, nella prossima stagione dovrebbe tornare sulla Rai Arena, show proprio di Amadeus che tanto è stato apprezzato quest’anno dal pubblico.

Al momento, pare che la nuova edizione del programma andrà in onda il prossimo autunno, più o meno intorno a settembre oppure ottobre; mancando ancora molto, il periodo potrebbe anche variare a seconda di cambiamenti improvvisi di palinsesto nei prossimi mesi.

A differenza di questa prima edizione, la seconda dovrebbe essere composta da tre puntate invece che da due; per Blogo potrebbe addirittura partire proprio il 17 settembre, concludendosi il 1 ottobre, anche se la Rai potrebbe optare per una messa in onda di domenica e quindi scegliere il 18 settembre come data d’esordio.

A prescindere dai dettagli sulla trasmissione, di cui sicuramente sapremo di più (e con certezza) nei prossimi mesi, pare proprio che Amadeus sarà un grandissimo protagonista della nostra tv anche per il prossimo anno; la sua carriera è più florida che mai, col Festival che lo ha definitivamente consacrato tra i conduttori attualmente in attività.

Ci saranno altre sorprese in serbo per lui? Chissà che la Rai, per un nuovo programma, non debba avere bisogno di nuovo del talento del ravennate…