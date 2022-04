Amici 21, Lorella Cuccarini si scaglia contro l’allievo: la professoressa in squadra con Raimondo Todaro questa volta è molto dura.

La fase serale di Amici si sta rivelando, come sempre, molto dura per tutti i ragazzi; tra poche settimane sarà decretato il vincitore del talent show e dunque i professori esigono spesso la perfezione.

Questa volta, ad arrabbiarsi (dopo la strigliata data da Rudy Zerbi a LDA e Calma) è stata Lorella Cuccarini, in squadra per questa fase finale con Raimondo Todaro; la professoressa si è scagliata contro di lui, ecco cosa è successo.

Amici, Lorella Cuccarini si scaglia contro l’allievo: gli spettatori sembrano essere tutti con lei

Al contrario di altri professori, la Cuccarini non è nota per le sue sfuriate contro gli allievi, ma questa volta pare non abbia avuto proprio scelta. Di recente, la Cuccarini ha convocato Alex per parlare della sfida contro Luigi; in questo guanto, l’allievo dovrà non soltanto cantare, ma anche fare una vera e propria performance sul palco.

Vista la poca familiarità dell’allievo con questo tipo di performance, Lorella ha deciso di convocarlo per aiutarlo; davanti ai suoi consigli però, Alex si è messo a ridere non sembrandone molto convinto.

La professoressa, dopo averlo accusato di essere troppo serio, gli ha dato altri suggerimenti, ma Alex ha continuato col suo atteggiamento; il ragazzo è apparso molto sfuggente alla Cuccarini, che dopo diverse prove è stata molto diretta con l’allievo.

“Alex io te lo devo dire, non ti posso dire che va bene. Ti devo dire che non va bene. Ogni volta che ti arriverà un guanto di questo tipo, perché ne arriveranno anche di peggiori, tu soffrirai” le sincere parole della professoressa.

Alex ha comunque cercato di smentire la sua professoressa, con la Cuccarini che gli ha dato del pesante e lo ha invitato comunque a prendere il senso di ciò che gli dice. “Promettimi che ci pensi, tu non ce l’hai per carattere però qui dobbiamo imparare“ le parole di Lorella, che nonostante lo sfogo si è sempre mostrata molto disponibile verso l’allievo.